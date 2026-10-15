Тюрьма или жизнь? На краснодарских учреждениях разместили соцрекламу о диверсиях и терроре
В Краснодаре висят антитеррористические социальные плакаты, сделанные студентами худучилища
Редакция Юга.ру с начала лета 2026 года видит в Краснодаре необычную социальную наружную рекламу, посвященную противодействию терроризму.
16 июня редактор Юга.ру Александр Гончаренко заметил на окнах музыкального колледжа на улице Пушкина серию плакатов. Один из них — с лозунгами «Не дай использовать себя» и «Скажи нет «террористам» и изображением ребенка, который в одной руке держит телефон, а другой закрывает лицо.
Плакат предупреждает об уголовной ответственности по двум статьям — о диверсии (ст. 281 УК РФ, до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок) и о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ, до 10 лет тюрьмы).
На другом изображена большая рука «кукловода», который пытается использовать ребенка как марионетку и диктует ему: «Соверши», «Сфотографируй». Мальчик же отрезает ниточки, за которые «дергает» мужчина. Лозунг на плакате гласит: «Не дай себя использовать».
На третьем плакате показана интернет-переписка ребенка с преступником в маске. Мужчина просит девочку сфотографировать завод, а та отвечает «хорошо». Реклама предупреждает об уголовной ответственности по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ, от 10 до 20 лет тюрьмы), а лозунг гласит: «Это не игра».
«Цели будут достигнуты»:
14 октября подобную рекламу редактор увидел на стене художественного музея имени Коваленко. На плакате изображены два полотна железной дороги, на одном шпалы заменяют слова «жизнь», на другом — «тюрьма». Со вторым полотном пересекается третье с поездом, видимо, пущенным под откос мужчиной, изображенным со спины. Его одежда и прическа, а также ракурс и манера изображения напоминают персонажей бельгийского сюрреалиста Рене Магритта, например, картины «Репродуцирование запрещено».
Примечательно, что все плакаты были выполнены студентами Краснодарского художественного училища при поддержке Министерства культуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре плакаты уверяют, что 3,9 млн рублей за военный контракт платят только в кубанской столице. Это фейк.