Тюрьма или жизнь? На краснодарских учреждениях разместили соцрекламу о диверсиях и терроре 

16 июня редактор Юга.ру Александр Гончаренко заметил на окнах музыкального колледжа на улице Пушкина серию плакатов. Один из них — с лозунгами «Не дай использовать себя» и «Скажи нет «террористам» и изображением ребенка, который в одной руке держит телефон, а другой закрывает лицо.

Редакция Юга.ру с начала лета 2026 года видит в Краснодаре необычную социальную наружную рекламу, посвященную противодействию терроризму.

Плакат предупреждает об уголовной ответственности по двум статьям — о диверсии (ст. 281 УК РФ, до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок) и о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ, до 10 лет тюрьмы).

На другом изображена большая рука «кукловода», который пытается использовать ребенка как марионетку и диктует ему: «Соверши», «Сфотографируй». Мальчик же отрезает ниточки, за которые «дергает» мужчина. Лозунг на плакате гласит: «Не дай себя использовать».

На третьем плакате показана интернет-переписка ребенка с преступником в маске. Мужчина просит девочку сфотографировать завод, а та отвечает «хорошо». Реклама предупреждает об уголовной ответственности по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ, от 10 до 20 лет тюрьмы), а лозунг гласит: «Это не игра».