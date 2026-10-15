Вышел трейлер новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» с Дэниэлом Крэйгом в роли волшебника

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  • Кадр из трейлера к фильму «Хроники Нарнии: Племянник чародея» © Скриншот видео с Rutube-канала «Lietro»
    Кадр из трейлера к фильму «Хроники Нарнии: Племянник чародея» © Скриншот видео с Rutube-канала «Lietro»

Netflix показал первый трейлер «Нарнии» от Греты Гервиг (12+)

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер «Нарния: Племянник чародея» — экранизации одноименной повести Клайва Стейплза Льюиса, которая рассказывает о том, как все началось. Режиссер и сценарист картины — Грета Гервиг, номинантка на «Оскар» за «Барби».

Сюжет разворачивается до событий остальных частей цикла. В центре истории — мальчик Дигори Керк, который из-за экспериментов дяди оказывается в Лесу между мирами, служащем переходом в другие реальности. В трейлере показаны Дигори и Полли — двое одиноких детей. Когда Дигори узнает, что его дядя Эндрю на самом деле волшебник, ему вручают кольцо, открывающее доступ к магии и множеству вселенных.

Ритуал перевоплощения:

В актерском составе значатся как начинающие исполнители (Дэвид Маккенна, Беатрис Кэмпбелл), так и звезды первой величины. Дэниэл Крейг, известный по роли Джеймса Бонда в пяти фильмах, играет дядю Эндрю. Роль Белой колдуньи Джадис досталась Эмме Маки, а льва Аслана озвучила Мерил Стрип — трехкратная обладательница «Оскара» с рекордной 21 номинацией. Также в актерский состав вошла трижды номинированная на «Оскар» Кэри Маллиган.

В мировой прокат фильм выйдет 12 февраля 2027 года.

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Вышел трейлер новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» с Дэниэлом Крэйгом в роли волшебника
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