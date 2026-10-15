Вышел трейлер новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» с Дэниэлом Крэйгом в роли волшебника

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер «Нарния: Племянник чародея» — экранизации одноименной повести Клайва Стейплза Льюиса, которая рассказывает о том, как все началось. Режиссер и сценарист картины — Грета Гервиг, номинантка на «Оскар» за «Барби».

Сюжет разворачивается до событий остальных частей цикла. В центре истории — мальчик Дигори Керк, который из-за экспериментов дяди оказывается в Лесу между мирами, служащем переходом в другие реальности. В трейлере показаны Дигори и Полли — двое одиноких детей. Когда Дигори узнает, что его дядя Эндрю на самом деле волшебник, ему вручают кольцо, открывающее доступ к магии и множеству вселенных.