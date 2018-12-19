Работа экспортных компаний в условиях санкций и эмбарго. Разъяснения от Ак Барс Банка

6 декабря Ак Барс Банк провел образовательный семинар «Особенности деятельности предприятий в условиях санкций». Слушатели собрались в Торгово-промышленной палате края. Что нужно знать о санкциях, чтобы заниматься экспортом, записал по итогам семинара корреспондент Юга.ру.

Сергей Мешалкин руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка

— Передо мной не стоит задача научить бизнесменов обходить санкции. Теперь это существующая реальность, и предпринимателям и банкирам необходимо разобраться, как вести бизнес, развиваться и наращивать экспорт за рубеж в условиях уже действующих санкций и эмбарго, чтобы не допускать досадных ошибок и не нести ненужных рисков.

С чего начинаются санкции? История санкционных режимов началась еще во времена Наполеона. Широкое распространение они получили после Второй мировой войны, когда санкции вводили против Германии и ее союзников. Главная особенность санкций — долгосрочный характер, например, Куба до сих пор живет с ограничениями, которые ввели еще после Карибского кризиса. Если компания нарушает санкционный режим, ее ждет заморозка средств, расторжение договоров и сделок с партнерами, а также штрафы. К примеру, в 2014 году крупнейший французский банк BNP Paribas за нарушение санкционного режима заплатил властям США 9 млрд долларов штрафа, а российский Банк Москвы — 9,5 млн долларов. Основные ограничения, которые ввели против России Соединенные Штаты Америки, делятся на две категории — SDN List и SSI List.

Что такое SDN List и SSI List и в чем между ними разница? SDN List — это блокирующие санкции. Их применяют против конкретных физических и юридических лиц, а также объединений и организаций. Любое сотрудничество с участниками этого списка и операции с их имуществом запрещены. Их имущество на территории США считается заблокированным. Так что при заключении контрактов с SDN-компаниями стороны понимают, на какие риски идут — здесь случайностей практически не бывает. SSI List — секторальные санкции. Они ограничивают заключение сделок и операций в отношении компаний, которые работают в финансовом, энергетическом и оборонном секторах экономики России. Имущество компаний из такого списка не считается заблокированным. То есть с ними нужно проявлять внимание только по определенным направлениям.

Кто еще попадает под санкции? А вот как работает «Правило 50%»: если один или несколько владельцев компании находятся под санкциями и их общая доля владения акциями превышает 50%, то на юрлицо тоже распространяются запреты. Поэтому организаций, на которые распространяются санкции, по нашей оценке, намного больше, чем фактически числится в списках. Для таких случаев банки используют контрольные механизмы, которые приостанавливают платежи SWIFT [международная межбанковская система совершения платежей — Юга.ру], если один из участников денежной сделки — компания, которая попала в такую ситуацию. Выстраивая внешнеэкономические отношения, нужно точно знать, кто в итоге владеет контрольным пакетом акций компании, с которой планируется сотрудничество, советует Сергей Мешалкин.

Правило U.S./EU Nexus гласит, что никакой резидент США не должен быть вовлечен в любую операцию, запрещенную санкциями страны. Даже если ни один из участников операции не является резидентом Соединенных Штатов, он может иметь с ними связь. Так, если банк имеет отделение в США, он должен выполнять все американские санкционные законы. У Крыма и Севастополя свой набор санкций. Они включают в себя запрет на импорт товаров, которые произвели на полуострове, на туристические услуги в Крыму, инвестиции в местные проекты, приобретение собственности. Поддержка бизнеса в экспортных операциях Поддержку компаниям, которые занимаются экспортом, и тем, кто только планирует выйти на зарубежные рынки, оказывают Центры координации. В России их 66. Специалисты центров проводят консультации, помогают с таможенными вопросами, валютным контролем, сертификацией, логистикой и другими аспектами экспортной деятельности. Главная функция Центра координации поддержки экспорта в Краснодарском крае — помощь в поиске зарубежных бизнес-партнеров, продвижение товаров и услуг региональных компаний, проведение экспортных семинаров, а также зарубежных выставок, форумов, бизнес-миссий.

Важный инструмент для любой кубанской компании, которая планирует выходить на внешний рынок, — включение ее в каталог экспортеров. Это электронный реестр, который содержит сведения об экспортно ориентированных предприятиях различных отраслей Краснодарского края. Руководитель краснодарского подразделения Российского экспортного центра (РЭЦ) Владислав Есин рассказал о ключевых элементах государственной поддержки и развитии несырьевого экспорта.

Владислав Есин руководитель краснодарского подразделения РЭЦ

— Одна из важных составляющих экспорта продукции — логистика международной торговли. Потому что произвести много товаров недостаточно, нужно еще вывезти их, используя существующие мощности. Что касается экспорта услуг (ИТ, медицина, туризм), здесь возникают вопросы с кодификацией и учетом. Так что создание благоприятной среды для работы экспортеров — одна из главных целей, к которым стремится РЭЦ. Центр ведет работу с органами исполнительной власти и таможней, обеспечивает поддержку бренда Made in Russia, а также выступает в качестве агента правительства Российской Федерации. Сейчас кабмин передает РЭЦ часть функций органов исполнительной власти, в частности субсидии, которые ранее были в ведении Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза.

Елена Веко директор краснодарского филиала Ак Барс Банка