Работа экспортных компаний в условиях санкций и эмбарго. Разъяснения от Ак Барс Банка

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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6 декабря Ак Барс Банк провел образовательный семинар «Особенности деятельности предприятий в условиях санкций». Слушатели собрались в Торгово-промышленной палате края.

Что нужно знать о санкциях, чтобы заниматься экспортом, записал по итогам семинара корреспондент Юга.ру.

Сергей Мешалкин

Сергей Мешалкин

руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка

— Передо мной не стоит задача научить бизнесменов обходить санкции. Теперь это существующая реальность, и предпринимателям и банкирам необходимо разобраться, как вести бизнес, развиваться и наращивать экспорт за рубеж в условиях уже действующих санкций и эмбарго, чтобы не допускать досадных ошибок и не нести ненужных рисков.

С чего начинаются санкции?

История санкционных режимов началась еще во времена Наполеона. Широкое распространение они получили после Второй мировой войны, когда санкции вводили против Германии и ее союзников. Главная особенность санкций — долгосрочный характер, например, Куба до сих пор живет с ограничениями, которые ввели еще после Карибского кризиса.

Если компания нарушает санкционный режим, ее ждет заморозка средств, расторжение договоров и сделок с партнерами, а также штрафы. К примеру, в 2014 году крупнейший французский банк BNP Paribas за нарушение санкционного режима заплатил властям США 9 млрд долларов штрафа, а российский Банк Москвы — 9,5 млн долларов.

Основные ограничения, которые ввели против России Соединенные Штаты Америки, делятся на две категории — SDN List и SSI List.

Что такое SDN List и SSI List и в чем между ними разница?

SDN List — это блокирующие санкции. Их применяют против конкретных физических и юридических лиц, а также объединений и организаций. Любое сотрудничество с участниками этого списка и операции с их имуществом запрещены. Их имущество на территории США считается заблокированным. Так что при заключении контрактов с SDN-компаниями стороны понимают, на какие риски идут — здесь случайностей практически не бывает.

SSI List — секторальные санкции. Они ограничивают заключение сделок и операций в отношении компаний, которые работают в финансовом, энергетическом и оборонном секторах экономики России. Имущество компаний из такого списка не считается заблокированным. То есть с ними нужно проявлять внимание только по определенным направлениям.

Кто еще попадает под санкции?

А вот как работает «Правило 50%»: если один или несколько владельцев компании находятся под санкциями и их общая доля владения акциями превышает 50%, то на юрлицо тоже распространяются запреты. Поэтому организаций, на которые распространяются санкции, по нашей оценке, намного больше, чем фактически числится в списках. Для таких случаев банки используют контрольные механизмы, которые приостанавливают платежи SWIFT [международная межбанковская система совершения платежей — Юга.ру], если один из участников денежной сделки — компания, которая попала в такую ситуацию.

Выстраивая внешнеэкономические отношения, нужно точно знать, кто в итоге владеет контрольным пакетом акций компании, с которой планируется сотрудничество, советует Сергей Мешалкин.

Правило U.S./EU Nexus гласит, что никакой резидент США не должен быть вовлечен в любую операцию, запрещенную санкциями страны. Даже если ни один из участников операции не является резидентом Соединенных Штатов, он может иметь с ними связь. Так, если банк имеет отделение в США, он должен выполнять все американские санкционные законы.

У Крыма и Севастополя свой набор санкций. Они включают в себя запрет на импорт товаров, которые произвели на полуострове, на туристические услуги в Крыму, инвестиции в местные проекты, приобретение собственности.

Поддержка бизнеса в экспортных операциях

Поддержку компаниям, которые занимаются экспортом, и тем, кто только планирует выйти на зарубежные рынки, оказывают Центры координации. В России их 66. Специалисты центров проводят консультации, помогают с таможенными вопросами, валютным контролем, сертификацией, логистикой и другими аспектами экспортной деятельности.

Главная функция Центра координации поддержки экспорта в Краснодарском крае — помощь в поиске зарубежных бизнес-партнеров, продвижение товаров и услуг региональных компаний, проведение экспортных семинаров, а также зарубежных выставок, форумов, бизнес-миссий.

Важный инструмент для любой кубанской компании, которая планирует выходить на внешний рынок, — включение ее в каталог экспортеров. Это электронный реестр, который содержит сведения об экспортно ориентированных предприятиях различных отраслей Краснодарского края.

Руководитель краснодарского подразделения Российского экспортного центра (РЭЦ) Владислав Есин рассказал о ключевых элементах государственной поддержки и развитии несырьевого экспорта.

Владислав Есин

Владислав Есин

руководитель краснодарского подразделения РЭЦ

Одна из важных составляющих экспорта продукции — логистика международной торговли. Потому что произвести много товаров недостаточно, нужно еще вывезти их, используя существующие мощности. Что касается экспорта услуг (ИТ, медицина, туризм), здесь возникают вопросы с кодификацией и учетом. Так что создание благоприятной среды для работы экспортеров — одна из главных целей, к которым стремится РЭЦ.

Центр ведет работу с органами исполнительной власти и таможней, обеспечивает поддержку бренда Made in Russia, а также выступает в качестве агента правительства Российской Федерации. Сейчас кабмин передает РЭЦ часть функций органов исполнительной власти, в частности субсидии, которые ранее были в ведении Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза.

Елена Веко

Елена Веко

директор краснодарского филиала Ак Барс Банка

Все мы видим, как стремительно меняются правила игры на международной арене. Появляются новые нормативные документы, вносятся изменения в законодательную базу. Мы организовали семинар, чтобы помочь предпринимателям разобраться в нормативной базе, узнать новые инструменты, которые можно использовать для выхода на международные рынки.

Елена Веко выразила надежду на то, что полученные во время семинара знания помогут участникам вести свой бизнес в текущих реалиях и проводить платежи так, чтобы не иметь неожиданных проблем и задержек.

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