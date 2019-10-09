Житель Ингушетии избил дочь за то, что она закрылась в квартире

Полиция и следком Ингушетии в октябре начали проверку после того, как 39-летний местный житель избил семилетнюю дочь

В инстаграме «Про Чечню и не только» появилась информация о том, что житель Назрани систематически избивает свою дочь. Ребенок часто теряет сознание. На опубликованном видео можно заметить, что ребенок в синяках.

Республиканские управления МВД и следственного комитета в связи с публикацией начали проверку. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Назрани посетили семью, в которой отец избивал дочь. Мужчину доставили в отдел полиции.

Во время общения с полицейскими он признался, что бил ребенка. По его словам, он не справился с эмоциями из-за того, что девочка легла спать, заперев дверь квартиры, куда он смог попасть только вызвав сотрудников спецслужб, сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Семья не стояла на профилактических учетах. Девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу. Проверку контролирует следственный комитет, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ингушетии.