Житель Ингушетии избил дочь за то, что она закрылась в квартире
Полиция и следком Ингушетии в октябре начали проверку после того, как 39-летний местный житель избил семилетнюю дочь
В инстаграме «Про Чечню и не только» появилась информация о том, что житель Назрани систематически избивает свою дочь. Ребенок часто теряет сознание. На опубликованном видео можно заметить, что ребенок в синяках.
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Республиканские управления МВД и следственного комитета в связи с публикацией начали проверку. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Назрани посетили семью, в которой отец избивал дочь. Мужчину доставили в отдел полиции.
Во время общения с полицейскими он признался, что бил ребенка. По его словам, он не справился с эмоциями из-за того, что девочка легла спать, заперев дверь квартиры, куда он смог попасть только вызвав сотрудников спецслужб, сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.
Семья не стояла на профилактических учетах. Девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу. Проверку контролирует следственный комитет, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ингушетии.
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��♂️��мы только начали отходить от ситуации с маленькой девочкой Аишей из Ингушетии как снова распространяется новое видео издевательства над ребёнком #repost По предварительным данным, представленным в виде рассылки в мессенджерах, некто Д... Ш..., проживающий по ул. Базоркина в Назрани, систематически избивает свою 7 летнюю дочь, на ее теле нет живого места, ребёнок часто теряет сознание, она вся в синяках. Где наши «величайшие» советы и прочие сборища? Да все там же, где были и в случае с маленькой Аишей-на передовой борьбы за власть... Просим соответствующие органы принять меры по спасению здоровья и жизни ребёнка! #дети#жизнь#ингушетия#чечня#закон#издевательства#
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Напомним о другом случае извиения ребенка в Ингушетии. В июле в ингушскую больницу доставили семилетнюю Аишу Ажигову с множеством гематом и ссадин. Затем ее перевели в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Из-за истязаний тети Аише Ажиговой ампутировали кисть и предплечье.
Подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетя, которая воспитывала девочку без документов об опеке. Женщину задержали и арестовали. Позже ей предъявили обвинение в избиении племянницы в течение полугода.
Мать девочки Лидия Ажигова рассказала, почему у нее забрали дочь. В сентябре ей удалось встретиться с девочкой.
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