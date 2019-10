Житель Ингушетии избил дочь за то, что она закрылась в квартире

View this post on Instagram

‍♂️мы только начали отходить от ситуации с маленькой девочкой Аишей из Ингушетии как снова распространяется новое видео издевательства над ребёнком #repost По предварительным данным, представленным в виде рассылки в мессенджерах, некто Д... Ш..., проживающий по ул. Базоркина в Назрани, систематически избивает свою 7 летнюю дочь, на ее теле нет живого места, ребёнок часто теряет сознание, она вся в синяках. Где наши «величайшие» советы и прочие сборища? Да все там же, где были и в случае с маленькой Аишей-на передовой борьбы за власть... Просим соответствующие органы принять меры по спасению здоровья и жизни ребёнка! #дети#жизнь#ингушетия#чечня#закон#издевательства#