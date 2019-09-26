Леонид Рошаль рассказал о состоянии избитой девочки из Ингушетии после ампутации части руки
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Леонид Рошаль 25 сентября рассказал о состоянии избитой девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть руки
Из-за истязаний тети Аише Ажиговой 7 августа ампутировали кисть и предплечье. Детский омбудсмен Кузнецова 9 августа навестила в больнице пациентку и рассказала, что она стала веселой и активной.
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Рошаль рассказал, каково было состояние ребенка в течение полутора месяцев. По его словам, здоровье девочки стабилизируется, но некоторые проблемы еще есть.
«Она постепенно стабилизируется, но еще не до конца, еще нужно время. Несмотря на то что она бегает, прыгает, ест, медицинские проблемы еще остаются. Есть улучшение. Периодически делаем медицинские перевязки, лечим», — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».
Медики пообещали поставить Аише протез. Помочь в этом собирается сенатор Совета Федерации от Ингушетии Белан Хамчиев. Сейчас идут консультации с врачами, чтобы изготовить для ребенка современный бионический протез, максимально приближенный к работе человеческой руки.
Напомним, что в июле девочку доставили в ингушскую больницу с множеством гематом и ссадин. Затем ее перевели в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетя, которая воспитывала девочку без документов об опеке. Женщину задержали и арестовали. Позже ей предъявили обвинение в избиении племянницы на протяжении полугода.
Мать девочки Лидия Ажигова рассказала, почему у нее забрали дочь. 19 сентября ей удалось встретиться с девочкой.
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