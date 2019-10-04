«Ростов переживает настоящий евроремонтный погром». Варламов раскритиковал ремонт дома в центре столицы Дона

Блогер Илья Варламов в очередной раз возмутился тому, как в Ростове-на-Дону портят исторический центр

Год назад после посещения Ростова Варламов призвал ростовчан ненавидеть свой город и возмутился тому, как там уничтожают исторический центр.

4 октября он опубликовал в своем блоге пост про отремонтированное здание на проспекте Чехова, 4. Это жилой дом, который отремонтировали за 22 млн рублей.

«Что сделали хорошего? Убрали с фасада кондиционеры и незаконное ограждение балконов. Что сделали плохого? Все остальное», — написал Варламов.

Он отметил, что в доме уничтожили историческое остекление, большинство кирпичных декоративных элементов, грубо переделали кровлю.

«Ростов — один из немногих городов России, где словосочетание "историческая среда" все еще уместно использовать. Она там есть, в центре города немало исторических зданий. Проблема в том, что управляют городом и областью люди, для которых "историческая среда" — какое-то абстрактное понятие. И сегодня Ростов-на-Дону переживает настоящий евроремонтный погром», — считает блогер.