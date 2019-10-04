«Ростов переживает настоящий евроремонтный погром». Варламов раскритиковал ремонт дома в центре столицы Дона

Ростовская область

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Блогер Илья Варламов в очередной раз возмутился тому, как в Ростове-на-Дону портят исторический центр

Год назад после посещения Ростова Варламов призвал ростовчан ненавидеть свой город и возмутился тому, как там уничтожают исторический центр.

4 октября он опубликовал в своем блоге пост про отремонтированное здание на проспекте Чехова, 4. Это жилой дом, который отремонтировали за 22 млн рублей.

«Что сделали хорошего? Убрали с фасада кондиционеры и незаконное ограждение балконов. Что сделали плохого? Все остальное», — написал Варламов.

Он отметил, что в доме уничтожили историческое остекление, большинство кирпичных декоративных элементов, грубо переделали кровлю.

«Ростов — один из немногих городов России, где словосочетание "историческая среда" все еще уместно использовать. Она там есть, в центре города немало исторических зданий. Проблема в том, что управляют городом и областью люди, для которых "историческая среда" — какое-то абстрактное понятие. И сегодня Ростов-на-Дону переживает настоящий евроремонтный погром», — считает блогер.

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Здание, по его информации, не входит в перечень объектов культурного наследия. При этом Варламов подчеркнул, что если речь идет об исторической среде, важно сохранять здание в том виде, в каком оно было построено. 

«Сейчас мы видим не дом, которому более 100 лет, а какой-то барак-новодел. И количество таких бараков постоянно растет. В результате историческая среда быстро гибнет — как поле, на которое прилетела саранча. Но если поле можно засеять заново, то город отстроить заново невозможно. Вернее, технически-то возможно, просто это будет уже другой город», — добавил он.

К ростовским чиновникам он обратился с вопросом: если они хотят жить в Ростове-на-Дону, почему пытаются заменить его на пластиковую копию?

Недавно блогеры обратили внимание на аналогичный случай с ремонтом здания в центре Краснодара. Варламов тогда заявил, что ремонтная бригада превратила дом «в омерзительный бетонный барак». 

Ранее Юга.ру писали про «Дом с розой» 1912 года постройки на углу улиц Октябрьской и Комсомольской в Краснодаре, входящий в перечень объектов культурного наследия, который обшили белым сайдингом. Власти тогда заявили, что действия владельца здания не нарушают Жилищный кодекс РФ, однако «бесхозяйственно содержимый объект культурного наследия» могут изъять собственника.

В материале Невечный город Юга.ру рассказывали о том, как в Краснодаре защищают памятники архитектуры. А в статье Новая жизнь старого города. Краснодар, которому повезло — об удачных примерах ремонта и реставрации зданий в историческом центре.

Архитектура Илья Варламов Историческая среда Исторический центр Ростов-на-Дону

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