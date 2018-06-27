Илья Варламов призвал ростовчан начать ненавидеть свой город
Блогер и урбанист Илья Варламов приехал в Ростов и раскритиковал город, назвав парк «Левобережный» «худшим благоустройством, которое сделали к чемпионату мира»
«Ростовчанам, как бы это жестко ни звучало, надо начать ненавидеть свой нынешний город. Тогда начнет что-то меняться. У Ростова в силу определенных причин большая любовь к самому себе. Патриотизм прямо зашкаливает, и это очень вредно. Местные именно так относятся к городу — как к единственному ребенку в семье: балуют, не могут оценить критически, прощают все его ошибки», — сказал Варламов в интервью журналу «Нация».
До этого он написал в своем блоге в ЖЖ, за что именно стоит ненавидеть столицу Дона: «Я вижу, как на моих глазах дом за домом, квартал за кварталом Ростов из уникального города с характером превращается в безликие пластиковые джунгли, заваленные машинами. Весь город уже изгадили точечными многоэтажками, которые как раз вырастают на малоэтажных кварталах старого центра. То тут, то там растут в Ростове монстры. И плевать, что они убивают историческую среду, плевать, что дороги, парки, улицы не рассчитаны на такое уплотнение. Надо рубить бабло, пока дают. Пока позволяют ростовчане. Все это стало возможным только потому, что ростовчане очень любят свой город. С молчаливого согласия».
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В другом посте о Ростове Варламов раскритиковал парк «Левобережный»: «Сам парк — это бесконечные поля плитки. Они настолько случайны и бессмысленны, что мне сложно вообще как-либо это объяснить. Не продумано вообще ничего. Нет ни одного уютного уголка. Зато всюду понатаскали пивных».
Он выразил мнение, что парк по праву может считаться худшим благоустройством, которое сделали к чемпионату мира по футболу.
Блогер посетил место пожара, который произошел в августе 2017 года в историческом центре города. Варламов отметил, что «сейчас пепелище просто заброшено».
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Ранее на месте пожара побывал журналист Би-би-си. Он описал место происшествия в своем тексте так: «На пустынных улицах старики несут ведра с водой, а по асфальту бегают крысы. На некоторых дорогах нет тротуаров. Большинство домов здесь построены незаконно — как лачуги и фавелы в Сан-Паулу. В квартале царит безмолвие и разрушение, а на улицах валяются дешевые маленькие бутылки водки».
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