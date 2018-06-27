Илья Варламов призвал ростовчан начать ненавидеть свой город

Блогер и урбанист Илья Варламов приехал в Ростов и раскритиковал город, назвав парк «Левобережный» «худшим благоустройством, которое сделали к чемпионату мира»

«Ростовчанам, как бы это жестко ни звучало, надо начать ненавидеть свой нынешний город. Тогда начнет что-то меняться. У Ростова в силу определенных причин большая любовь к самому себе. Патриотизм прямо зашкаливает, и это очень вредно. Местные именно так относятся к городу — как к единственному ребенку в семье: балуют, не могут оценить критически, прощают все его ошибки», — сказал Варламов в интервью журналу «Нация».

До этого он написал в своем блоге в ЖЖ, за что именно стоит ненавидеть столицу Дона: «Я вижу, как на моих глазах дом за домом, квартал за кварталом Ростов из уникального города с характером превращается в безликие пластиковые джунгли, заваленные машинами. Весь город уже изгадили точечными многоэтажками, которые как раз вырастают на малоэтажных кварталах старого центра. То тут, то там растут в Ростове монстры. И плевать, что они убивают историческую среду, плевать, что дороги, парки, улицы не рассчитаны на такое уплотнение. Надо рубить бабло, пока дают. Пока позволяют ростовчане. Все это стало возможным только потому, что ростовчане очень любят свой город. С молчаливого согласия».