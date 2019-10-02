«Проект» рассказал 40-летнюю историю преследования координатора «Эковахты» Андрея Рудомахи

Координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха занимается расследованиями о незаконной вырубке деревьев на Кавказе, проводит акции против нелегальной застройки лесов дачами чиновников. За последние девять лет, по данным «Проекта», на Рудомаху завели четыре уголовных дела, провели семь обысков и более 50 административных арестов.

В материале «Проекта» отмечается, что в последние годы экология стала одной из самых актуальных тем региональных протестов России, а преследования властями и давление — ежедневный риск экодеятелей. Издание назывет Рудомаху «самым известным экологическим активистом в России» и рассказывает почти 40-летнюю историю его преследования.

По данным «Проекта», спецслужбы начали проявлять интерес к Андрею Рудомахе, когда в 16 лет он попытался сбежать из России в Кубу. В 90-х годах в заброшенном селе Сахрай у горы Большой Тхач в Адыгее он создал коммуну в лесу, чуть позже — ушел из леса и начал проводить разные экологические акции. Например, с другими активистами, зачастую более радикальными, Рудомаха шиповал стволы деревьев (забивал в них железные прутья, чтобы выводить из строя бензопилы) и цепями блокировал дороги к лесу.

В 2004 году Рудомаха зарегистрировал «Экологическую вахту по Северному Кавказу», которую в 2016 году признали иностранным агентом, однако в 2018 году это решение отменили.

Среди наиболее известных акций, проведенных «Эковахтой» за 15 лет существования, стали борьба с незаконной вырубкой деревьев под Туапсе при строительстве «дачи Ткачева», акции против вырубки краснокнижной пицундской сосны во время строительства президентской резиденции под геленджикским селом Прасковеевка, протесты против стройки предполагаемой дачи Дмитрия Медведева в анапском селе Утриш.