Избиения, уголовные дела, административные аресты. История политических преследований на Кубани

В конце сентября против сочинского адвоката Михаила Беньяша возбудили два уголовных дела — о применении насилия к полицейскому и о воспрепятствовании правосудию. Перед этим адвоката задержали в день протестной акции в Краснодаре, 9 сентября, и арестовали на 14 суток. Сам адвокат связывает уголовное преследование с политикой. Портал Юга.ру вспоминает о некоторых случаях последних лет на Кубани, когда СМИ и активисты говорили о политических преследованиях.

Экологические активисты: Газарян, Витишко, «Эковахта» Олимпиада 2014 года в Сочи, большое количество лесных массивов, а также выход Краснодарского края к морю сделали регион центром экологического активизма, борющегося против незаконной застройки и вырубки лесов. Самая известная экологическая организация на юге России — «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Ее создал в 1997 году майкопский экологический активист Андрей Рудомаха. Статус юридического лица организация получила в 2004 году. Активисты работают на территории Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Своей миссией организация называет сохранение дикой природы и благоприятной окружающей среды на Северном Кавказе. За 20 лет своего существования «Эковахта» инициировала десятки успешных кампаний по сохранению окружающей среды. Однако деятельность организации часто была связана и с громкими скандалами, после которых на активистов заводили уголовные дела. Самые громкие дела против экологов были связаны с «дачей Ткачева» и «дворцом Путина». «Дачей Ткачева» называли арендованные тогдашним губернатором Кубани участки площадью 999 и 9671 кв. метр около поселка Бжид Туапсинского района. Сам Ткачев заявлял, что объект служит базой отдыха для работников сельскохозяйственного предприятия «Агрокомплекс им Н.И. Ткачева». Претензия «Экологической вахты по Северному Кавказу» к «даче Ткачева» была в том, что построенный вокруг нее забор вопреки закону огородил берег и лес. К тому же, по словам экологов, на территории «дачи Ткачева» были вырублены 2‑3 га пицундских сосен. В 2011 году экологи, среди которых были Сурен Газарян и Евгений Витишко, приехали в район поселка Бжид в рамках общественной инспекции. Обнаружив забор, препятствующий доступу граждан к общедоступной береговой полосе и на земли государственного лесного фонда, кто-то из них оставил на нем надписи, среди которых «Саня — вор» и «Лес — общий». В декабре 2011 года против Газаряна и Витишко были заведены уголовные дела за «порчу имущества из хулиганских побуждений» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Летом 2012 года экологов приговорили к трем годам условного заключения и двум годам испытательного срока. Газарян и Витишко отрицали свою вину.

Следующее уголовное дело против Газаряна было заведено в связи с «дворцом Путина» — резиденцией площадью 87 га на мысе Идокопас в окрестностях поселка Прасковеевка. В 2011 году экологи заявляли о незаконной вырубке леса на территории «дворца Путина», ущерб от которой составил более 2,7 млрд рублей. А в 2012 году Газарян вместе с коллегами обнаружил незаконное строительство причала на территории участка «дворца Путина» — по закону «О внутренних морских водах» проекты любых работ в акватории Черного моря должны проходить государственную экологическую экспертизу, а также процедуру общественных обсуждений.

После этого против Газаряна было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). По версии следствия, Газарян угрожал трем вооруженным охранникам «дворца Путина» и бросал в них камни. Сам эколог своей вины не признал. В конце года Газарян был объявлен в уголовный розыск, после чего покинул территорию России и получил политическое убежище в Эстонии. В начале 2017 года Газарян дал большое интервью порталу Юга.ру. Сейчас он живет в Бонне и занимается охраной европейских популяций летучих мышей.

Евгению Витишко, которому вместе с Газаряном дали условный срок за «порчу забора» «дачи Ткачева», в конце 2013 года суд заменил условный срок трехлетним заключением в колонии-поселении. Сделано это было за два месяца до Олимпиады в Сочи, против которой активно выступали и Витишко, и Газарян, и вся «Эковахта». В конце 2016 года Витишко вышел на свободу (заменили остаток срока пребывания в колонии-поселении на ограничение свободы — пребывание по месту жительства) и дал большое интервью порталу Юга.ру. Сейчас он живет в Краснодаре и руководит региональным отделением общественной организации «Зеленая лига».

Что касается «Эковахты», в рядах которой одно время состояли и Витишко, и Газарян, то организация часто сталкивается с проблемами в работе в Краснодарском крае. Весной 2017 года, в год экологии, представители «Эковахты» провели пресс-конференцию, на которой рассказывали о репрессивной кампании против организации длиною в год. Портал Юга.ру тогда подробно писал об этом. Помощник координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко рассказывал о внесении организации в реестр «иностранных агентов», об уголовном деле о клевете на депутата Александра Ремезкова (он отрицал, что у него есть дачи в Туапсинском и Динском районе, о которых неоднократно заявляли экологи), а также о заказной медиаатаке на организацию, в которой участвовали краснодарские СМИ. В конце 2017 года неизвестные напали на активистов «Эковахты» и избили координатора организации Андрея Рудомаху. Еще один крупный экологический скандал на Кубани произошел в начале осени 2016 года. Добровольные лесные пожарные Гринпис приехали на Кубань 5 сентября, чтобы помочь бороться с пожарами и поджогами травы, однако сначала им препятствовали люди, назвавшие себя казаками, а в ночь на 9 сентября на их базу напали восемь вооруженных человек в масках. Участники экспедиции 13 сентября сообщили, что покидают регион. Пресс-конференция пожарных завершилась визитом сотрудников полиции.

Оппозиционеры: Мартынюк, Полюдова, Титов Преследованиям на Кубани подвергались и оппозиционеры, открыто выступавшие против российской власти. Так, например, Леонид Мартынюк осенью 2009 года запустил проект-видеоблог «Ложь путинского режима», у которого на данный момент больше 150 тыс. подписчиков. 13 его видео набрали больше миллиона просмотров. Через некоторое время к проекту подключился политик Борис Немцов, лидер движения «Солидарность», в котором состоял Мартынюк. Вместе с Немцовым Мартынюк опубликовал два доклада — «Жизнь раба на галерах» и «Зимняя Олимпиада в субтропиках». Первый доклад был посвящен Владимиру Путину и опубликован в 2012 году, второй — расследованию финансовых махинаций при организации сочинской Олимпиады, опубликован в 2013 году.

В августе 2014 года Леонида Мартынюка арестовали на железнодорожном вокзале в Краснодаре. Был составлен административный протокол по статье «Хулиганство», и Мартынюк провел десять суток за решеткой. В интервью порталу Юга.ру он подробно рассказывал о странностях этого задержания и ареста. По словам Мартынюка, после выхода на свободу он узнал, что против него возбудили уголовное дело по экстремистской статье. Из-за опасений политического преследования покинул Россию и получил политическое убежище в США. В настоящее время Мартынюк живет в Нью-Йорке, занимается публицистикой, видеопродакшном и консалтингом в области социального медиамаркетинга.

В декабре 2013 года Госдума приняла закон о запрете призывов к сепаратизму. Осенью следующего года краснодарка Дарья Полюдова стала первым фигурантом уголовного дела по новой статье УК РФ. Полюдова на тот момент была активисткой «Левого фронта» и активно выступала против российского вмешательства в дела Украины. 17 августа в Краснодаре был намечен т.н. «Марш за федерализацию Кубани» под лозунгом «Хватит кормить Москву!». Одним из организаторов мероприятия выступила Полюдова. Идея акции появилась после сообщений о запрете «Марша за федерализацию Сибири» в Новосибирске, который собирались устроить местные нацболы. В интервью порталу Юга.ру об этом рассказывал художник Артем Лоскутов: «Троллинг вышел годный — ежедневную телевизионную риторику по Украине они отзеркалили на Россию. Получилась такая гремучая смесь, что даже любые упоминания о ней из сети бросились вычищать, а в городе в день предполагаемой акции все площадки экстренно заняли какими-то детскими танцами». В Краснодаре «марш за федерализацию» также не состоялся. К назначенному времени на месте проведения марша собралось несколько десятков человек, в большинстве своем это были сотрудники правоохранительных органов и администрации, журналисты и активисты «России молодой», раздававшие георгиевские ленты. Вместо марша произошла потасовка — «патриоты» пытались избить анархиста Вячеслава Мартынова, на руке которого они увидели ленточку с украинским флагом. Вмешавшаяся полиция задержала «для опроса» как одного из избивавших, так и Мартынова. Мартынову в итоге дали 15 суток административного ареста, а избивавшего его «патриота» отпустили. Мартынов впоследствии покинул Россию, а один из избивавших его активистов — Александр Мановицкий — через два года баллотировался на праймериз «Единой России».

Что касается Полюдовой, то ее арестовали за два дня до даты марша. Поводом для ареста послужила ссора Полюдовой с незнакомым прохожим, которая, по словам активистки, была спровоцирована. Полюдову обвинили в мелком хулиганстве и дали 14 суток административного ареста. В начале сентября ей предъявили обвинения по двум уголовным делам — ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети интернет) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе). Активистка получила два года колонии. Осенью 2017 года Полюдова вышла на свободу.

Еще один оппозиционер, столкнувшийся, по его мнению, с политическим преследованием, — журналист Евгений Титов. Как журналист Титов писал на темы, связанные с нарушением прав человека, сотрудничал с «Новой газетой» и «Радио свобода». В частности, он писал об ущемлении прав местных жителей при подготовке к сочинской Олимпиаде. Также Титов известен своим музыкальным творчеством. Среди его песен — «Гимн губернаторских казаков», «Антиолимпийский гимн Сочи-2014», «Слава приморским партизанам» и «Пошел на ***, *******». По словам Титова, в 2015 году на него пытались напасть после того, как журналист посетил строительство моста в Крым. Он собирался продолжить работу над темой строительства моста и выехать в Темрюкский район. Перед этим несколько российских журналистов, среди которых Аркадий Бабченко, получили эсэмэски: «Женя Титов убит в Темрюке». Тогда Союз журналистов России выступил с официальным заявлением по этому поводу. Титов написал заявление в правоохранительные органы. Были известны номера машин и лица следивших за ним людей, а также телефонный номер, с которого были отправлены сообщения, но злоумышленников не нашли. Осенью 2015 года журналист покинул Россию и получил политическое убежище в Литве.

«Гимн губернаторских казаков» Евгения Титова, исполняет автор

Гражданское общество: Савва, Ярст, Канкия Политэмигранты на Кубани получаются даже из вполне лояльных режиму специалистов, не замеченных в оппозиционной активности. Михаил Савва — известный на Кубани политолог, правозащитник и ученый, профессор КубГУ. Когда‑то занимал должности в краевой администрации и федеральном министерстве по делам национальностей. Весной 2013 года в Краснодаре он был арестован. В отношении Саввы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере). Ему инкриминировали нецелевое расходование средств гранта, полученного от Минсоцразвития РФ. Кроме того, Савву обвинили в незаконном получении вознаграждения в КубГУ на сумму более 71 тыс. рублей. Савва пробыл под стражей несколько месяцев, в конце года его выпустили под домашний арест. В 2014 году Савву приговорили к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Сам он свою вину не признал. По мнению правозащитника, уголовное дело против него носит политический характер. В сфере профессиональных интересов Саввы были, в частности, межнациональные отношения и развитие гражданского общества. По мнению некоторых СМИ, именно профессиональная деятельность Саввы стала причиной его политического преследования. Изучение Саввой небезупречного климата в области межнациональных отношений на Кубани могло стать проблемой для властей в преддверии Олимпиады 2014 года. Да и словосочетание «гражданское общество» после ухода Дмитрия Медведева с поста президента ушло из политического лексикона власти. В 2012 году был принят закон «об иностранных агентах», который вынудил многие некоммерческие организации регистрироваться в качестве «иностранных агентов».

В такой атмосфере некоторые экспертные оценки Саввы могли быть восприняты как оппозиционные. Вот, например, отрывок из интервью «Новой газете»: «Основания для протестных настроений в крае есть, и они очень серьезные. Они не специфичны для нас, кубанцев, в целом те же, что и по всей России. Дело в том, что за нулевые годы в России сформировался новый правящий класс. Это бюрократия — чиновники в погонах и без погон, любые. Их возможности неимоверны, их права значительно выше, чем права всех остальных людей, и это стало в привязке к информации о фальсификациях на последних думских выборах спусковым крючком для массовых протестных действий. Классики теории относительной депривации утверждают, что люди становятся способными на организованные протестные действия не по классовому признаку, не по уровню доходов, а в силу общего чувства несправедливости». В 2015 году против Саввы возбудили еще одно уголовное дело по сходному обвинению. После этого он покинул Россию и получил политическое убежище на Украине. Также статус политического беженца ему одобрили США. На новом месте жительства Савва продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью. В начале 2017 года он дал большое интервью порталу Юга.ру.

Еще один кубанский политический эмигрант — сочинский журналист Николай Ярст. Ярст работал на каналы «ТВЦ» и «РЕН ТВ», в марте 2013 года стал корреспондентом «Общественного телевидения России» в Сочи. Как сообщает «Радио Свобода», в 2013 году Ярст и оператор Филипп Василенко начали снимать расследование о пропаже в Сочи семилетней Дианы Сердюковой. Бабушка Дианы утверждала, что ребенок был похищен бывшим сожителем ее покойной дочери Юлии. В ходе расследования Ярст и Василенко пришли к выводу, что похищение ребенка было верхушкой айсберга огромной коррупционной сети. Выпустить сюжет в эфир Ярст и Филиппенко не успели. В мае 2013 года в автомобиле у Ярста обнаружили наркотики — сверток с 2,95 грамма наркотического вещества JWH-018, синтетического аналога каннабиноидов. Сам Ярст отмечал, что, когда его остановили полицейские, он ехал за комментариями к своему материалу в Следственный комитет города. По его словам, никакого свертка в автомобиле у него не было до того, как его остановили полицейские. По решению суда журналист несколько месяцев провел под домашним арестом. В результате затянувшегося почти на год следствия не было найдено доказательств его вины. В марте 2014 года уголовное дело было прекращено. Через некоторое время, по словам адвоката Ярста, сотрудники полиции, только прекратившие уголовное дело в отношении него, стали вновь разыскивать журналиста и требовать от него немедленно прибыть на допрос. После этого Ярст эмигрировал в США. Сейчас он живет в Нью-Йорке.

Координатор регионального отделения движения «Голос» Давид Канкия Краснодар пока не покинул, но уже не раз сталкивался с давлением. «Голос» — это общественное движение в защиту прав избирателей, которое не раз обращало внимание на нарушения при проведении выборов в Краснодарском крае. В июне 2017 года Давид Канкия дал интервью порталу Юга.ру, в котором рассказал, как и почему десять лет в Краснодарском крае проходят нечестные выборы. 10 февраля 2018 года Канкия должен был читать лекцию «Настоящая история выборов на Кубани». За день до этого его задержали. Возле его дома Канкию встретили сотрудники уголовного розыска и заявили, что он подозревается «в каком-то преступлении». Затем его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на пять суток. Сам Канкия утверждал, что никакого сопротивления с его стороны не было. При этом лекция Канкии все равно состоялась — ее перенесли на 25 февраля.

Лекция Давида Канкии «Настоящая история выборов на Кубани» Перед президентскими выборами, в марте 2018 года, против Канкии была инициирована медийная кампания. Сначала на НТВ вышло «расследование» об организации «Голос», в котором Канкию называли русофобом и агентом США. Затем информация из сюжета телеканала веером распространилась по многим кубанским СМИ, близким к краевым властям. 21 марта 2018 года Канкию снова задержали. Задержание произошло после пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов в Краснодарском крае, в которой участвовал Канкия. Его снова обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на пять суток. Сам Канкия вину опять не признал. 18 мая 2018 года на Канкию напали неизвестные. Двое мужчин крепкого телосложения в масках и капюшонах избили его и распылили в лицо газовый баллончик. Нападавших до сих пор не нашли. Сейчас Канкия живет в Краснодаре и продолжает работать в «Голосе».

Уличные протесты: штаб Навального и участники митингов В прошлом году в Краснодаре был открыт штаб Алексея Навального. На сам штаб и на его активистов не раз совершались нападения. Самыми активными нападающими были известные пенсионеры из «отрядов Путина», прекративших свое существование. Еще можно отметить нападение казаков во время пресс-конференции казака-навальниста Панчука. Тогда они закидали присутствующих яйцами и мукой, напали на Панчука, залили технику водой и скрылись. И даже само открытие штаба Навального было сопряжено с провокациями. На него пришли молодые люди с плакатами против Навального, а также люди в костюмах ростовых кукол. Одним из самых активных выступающих против открытия штаба был активист Александр Пилипенко. Тем не менее в интервью порталу Юга.ру он заявил: «Я не слежу за деятельностью Навального, мне неинтересен этот человек». Отдельно стоит упомянуть о задержанных во время и в связи с митингами, организованными сторонниками Алексея Навального. За последние два года в Краснодаре прошли четыре крупных митинга, которые не были санкционированы властями: 26 марта 2017 года состоялась антикоррупционная акция, связанная с расследованием ФБК в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева; 7 октября 2017 года — митинг, приуроченный ко дню рождения Владимира Путина; 5 мая 2018 года — акция, приуроченная к очередной инаугурации Владимира Путина; 9 сентября 2018 года — митинг против пенсионной реформы. В эти дни проходили митинги и в других городах России, также организованные сторонниками Навального.

Мартовский митинг, перешедший в шествие по улице Красной, стал одним из самых многочисленных для так называемой несистемной оппозиции за всю новейшую историю города. В нем участвовали, по разным подсчетам, от 1 до 2 тыс. человек. Краснодар стал одним из лидеров среди российских городов по числу задержанных — их было больше сотни. Задержанные сообщали о провокаторах, которые толкали и били людей. Один из провокаторов бросил в толпу дымовую шашку, после чего начались задержания. По итогам акции были составлены 39 протоколов об административных правонарушениях. Главу краснодарского штаба Навального Мирослава Вальковича арестовали на десять суток. На портале Юга.ру выходил материал с подробностями о митинге, а также монологи задержанных и осужденных за участие в митинге.

Октябрьский митинг, который тоже перешел в шествие по улице Красной — от здания городской администрации до здания администрации краевой — запомнился нападением провокаторов на казака Евгения Панчука и задержанием митингующих людьми в штатской одежде без опознавательных знаков. Во время шествия по улице Красной неизвестные в масках напали на участника митинга — казака Евгения Панчука. Несмотря на то что рядом находилась полиция, их не задержали. Вместо этого задержали самого Панчука и дали ему 20 часов обязательных работ. Митинг закончился возле здания краевой администрации. Когда митингующие начали расходиться, их стали задерживать люди в штатской одежде без опознавательных знаков. Все это происходило на улице Красной. Также октябрьский митинг запомнился тем, что еще перед его началом задерживали и арестовывали активистов. Главе краснодарского штаба Навального Мирославу Вальковичу дали десять суток за нарушение порядка организации публичного мероприятия, блогеру Леониду Кудинову — десять суток за призыв к участию в несогласованном публичном мероприятии. По трое суток ареста дали региональному координатору «Открытой России» Яне Антоновой и члену «Эковахты по Северному Кавказу» Павлу Суганееву. Антонова и Суганеев заявили, что не имеют отношения к штабу Навального и к организации митинга 7 октября.

Майский митинг запомнился уже будничными задержаниями. Активистов снова задерживали люди в штатском без опознавательных знаков. Перед митингом были задержаны глава краснодарского штаба Навального Размик Симонян и член «Открытой России», активист Виктор Чириков. Чириков перед этим написал в твиттере, что приглашает всех армян Краснодара на митинг.

Сентябрьский митинг против пенсионной реформы стал рекордным по количеству задержанных до мероприятия. Были арестованы 12 человек. Причем если активистка штаба Навального Вера Холодная (Максименко) получила десять суток за призыв к участию в несогласованном публичном мероприятии, то многие другие получили аресты за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Так, Алексей Мандригеля и Виталий Вотановский получили десять суток, Мирослав Валькович, Никита Шевченко и Андрей Гусарь — семь, Алексей Семейкин — шесть, Станислав Чепаченко — пять, а Антон Школьный — трое суток. Все активисты отрицают свою вину. По словам некоторых из них, они вообще не имели никакого отношения к грядущему мероприятию. По этой же статье получил десять суток глава краснодарского штаба Навального Размик Симонян. Перед этим штаб Навального сообщил в соцсетях, что уже несколько дней на Симоняна «оказывается давление со стороны сотрудников уголовного розыска». Поэтому он в сопровождении адвоката посетил несколько отделений полиции, чтобы узнать, не находится ли в розыске по какому-либо делу, и получил отрицательный ответ. На следующий день его арестовали.

Активиста и журналиста Александра Савельева арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Его задержали, когда он шел на суд к Вере Холодной (Максименко). По словам адвоката Алексея Аванесяна, в рапорте полицейских было сказано, что в шесть утра Савельев размахивал руками, громко выражался нецензурной бранью и не реагировал не замечания прохожих. Сам Савельев это отрицает.

Также за несколько часов до акции был задержан адвокат Михаил Беньяш. Его обвинили по двум административным делам, он получил 14 суток ареста и 40 часов обязательных работ. В день, когда заканчивался арест Беньяша, его снова задержали и завели против него два уголовных дела. На нашем портале можно почитать подробности о ситуации с Беньяшем, о странностях суда над ним, а также интервью с самим адвокатом. Во время самого сентябрьского митинга были задержаны 60 человек. Фоторепортаж портала Юга.ру с мероприятия можно посмотреть по ссылке.