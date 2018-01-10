«Эковахту» исключили из реестра иностранных агентов
«Эковахту по Северному Кавказу» исключили из реестра НКО — иностранных агентов
Читайте также:
Заявление об исключении «Эковахты» из реестра организация направила в Минюст в сентябре 2017 года.
«И как свидетельствуют данные на сайте Минюста России, ее упоминание исчезло из данного реестра. При этом организацию об этом никто не уведомил и никакой информации о таком решении не оглашено. Интересно, что в свое время информацию о включении ЭВСК в данный реестр Минюст опубликовал на своем сайте в тот же день», — сообщает пресс-служба «Эковахты».
По данным организации, в декабре 2017 года управление Минюста по Адыгее по итогам проверки не смогло выявить иностранного финансирования «Эковахты».
Как сообщали Юга.ру, 13 сентября 2016 года Минюст включил «Эковахту по Северному Кавказу» в список иностранных агентов. В материалах Минюста сказано, что организация получила финансирование из США от National Endowment for Democracy (NED, Национальный фонд демократии).
Формальными основаниями стали выступления Рудомахи на двух экологических акциях в Краснодаре, организованных местными жителями, а также выписки с личного банковского счета заместителя координатора «Эковахты» Дмитрия Шевченко, согласно которым тот получал гранты от иностранных организаций. В «Эковахте» поясняют, что в 2013 году Шевченко получил на личную карту от Всемирного Фонда дикой природы перевод в 25 тыс. рублей за проект, который к деятельности «Эковахты» не имел никакого отношения.
Смотрите также:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.