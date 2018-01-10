«Эковахту» исключили из реестра иностранных агентов

«Эковахту по Северному Кавказу» исключили из реестра НКО — иностранных агентов

Заявление об исключении «Эковахты» из реестра организация направила в Минюст в сентябре 2017 года.

«И как свидетельствуют данные на сайте Минюста России, ее упоминание исчезло из данного реестра. При этом организацию об этом никто не уведомил и никакой информации о таком решении не оглашено. Интересно, что в свое время информацию о включении ЭВСК в данный реестр Минюст опубликовал на своем сайте в тот же день», — сообщает пресс-служба «Эковахты».

По данным организации, в декабре 2017 года управление Минюста по Адыгее по итогам проверки не смогло выявить иностранного финансирования «Эковахты».