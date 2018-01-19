Нападение на координатора «Эковахты» Рухомаху переквалифицировали на «разбой»

Уголовное дело о нападении на координатора общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью

По его словам, следователь принял во внимание справку из медучреждения, куда Рудомаха попал после нападения. Ему здоровью был причинен серьезный вред — был диагностирован перелом основания черепа, что является безусловным признаком насилия, опасного для жизни.

«Теперь следствие расценивает совершенное в конце 2017 года нападение на Рудомаху как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — цитирует Аванесяна «Интерфакс» .

Аванесян также сообщил, что следователь удовлетворил ходатайство об обеспечении госзащиты заместителю координатора «Эковахты» Дмитрию Шевченко, который проходит свидетелем по делу. По словам адвоката, в адрес Рудомахи и Шевченко продолжают поступать угрозы. Рудомаху взяли под госзащиту ранее.

«Удовлетворив ходатайство о госзащите, следствие согласилось, что нападение на Рудомаху совершено в связи с его деятельностью», — подчеркнул он.

Как сообщали Юга.ру, на Андрея Рудомаху и еще одного человека напали поздно вечером 28 декабря на ул. Керченской в Краснодаре. Полиция сообщила, что три человека избили мужчин и похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей.

В«Эковахте» заявили, что ограбление было сымитировано. Главной целью злоумышленников, утверждают в организации, было забрать материал, отснятый активистами накануне инцидента в окрестностях села Криница под Геленджиком. По данным «Эковахты», там началось строительство объекта, похожего на винодельческое шато, без каких-либо разрешительных документов на территории государственного лесного фонда. Учредителем и гендиректором организации, которая занимается стройкой — ООО «Аксис инвестиции», согласно выписке ЕГРЮЛ, является питерский адвокат Алексей Тот, который известен тем, что является деловым партнером одноклассника Владимира Путина — тоже адвоката из Санкт-Петербурга Николая Егорова.

Во время осмотра постройки у активистов возник конфликт с охранниками строящегося объекта — те требовали удалить отснятый фотоматериал. Поэтому в «Эковахте» подозревают, что к нападению причастны люди, связанные с охраной стройки.

11 января Рудомаха и его заместитель Шевченко пожаловались на угрозы в свой адрес, после этого они обратились к следствию с ходатайством об организации госзащиты.

Ходом расследования дела интересовался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который сам связался с попавшим в больницу Рудомахой и назначил встречу с ним.