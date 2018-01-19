Нападение на координатора «Эковахты» Рухомаху переквалифицировали на «разбой»

Краснодарский край

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  • Андрей Рудомаха © Фото с сайта «Экологической вахты по Северному Кавказу»

Уголовное дело о нападении на координатора общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью

Адвокат потерпевшего Алексей Аванесян сообщил, что со статьи «Гребеж» (п. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ), возбужденной изначально, дело переквалифицировали на «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

«Теперь следствие расценивает совершенное в конце 2017 года нападение на Рудомаху как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — цитирует Аванесяна «Интерфакс».

По его словам, следователь принял во внимание справку из медучреждения, куда Рудомаха попал после нападения. Ему здоровью был причинен серьезный вред — был диагностирован перелом основания черепа, что является безусловным признаком насилия, опасного для жизни.

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Аванесян также сообщил, что следователь удовлетворил ходатайство об обеспечении госзащиты заместителю координатора «Эковахты» Дмитрию Шевченко, который проходит свидетелем по делу. По словам адвоката, в адрес Рудомахи и Шевченко продолжают поступать угрозы. Рудомаху взяли под госзащиту ранее.

«Удовлетворив ходатайство о госзащите, следствие согласилось, что нападение на Рудомаху совершено в связи с его деятельностью», — подчеркнул он.

Как сообщали Юга.ру, на Андрея Рудомаху и еще одного человека напали поздно вечером 28 декабря на ул. Керченской в Краснодаре. Полиция сообщила, что три человека избили мужчин и похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей.

В«Эковахте» заявили, что ограбление было сымитировано. Главной целью злоумышленников, утверждают в организации, было забрать материал, отснятый активистами накануне инцидента в окрестностях села Криница под Геленджиком. По данным «Эковахты», там началось строительство объекта, похожего на винодельческое шато, без каких-либо разрешительных документов на территории государственного лесного фонда. Учредителем и гендиректором организации, которая занимается стройкой — ООО «Аксис инвестиции», согласно выписке ЕГРЮЛ, является питерский адвокат Алексей Тот, который известен тем, что является деловым партнером одноклассника Владимира Путина — тоже адвоката из Санкт-Петербурга Николая Егорова.

Во время осмотра постройки у активистов возник конфликт с охранниками строящегося объекта — те требовали удалить отснятый фотоматериал. Поэтому в «Эковахте» подозревают, что к нападению причастны люди, связанные с охраной стройки.

11 января Рудомаха и его заместитель Шевченко пожаловались на угрозы в свой адрес, после этого они обратились к следствию с ходатайством об организации госзащиты. 

Ходом расследования дела интересовался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который сам связался с попавшим в больницу Рудомахой и назначил встречу с ним.

Андрей Рудомаха Разбойное нападение Эковахта
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