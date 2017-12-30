«Эковахта» рассказала свою версию нападения на координатора организации Рудомаху

«Эковахта по Северному Кавказу» рассказала обстоятельства нападения на координатора организации Андрея Рудомаху

Инцидент произошел 28 декабря около 22:00. В это время группа активистов вернулась после общественной экологической инспекции окрестностей села Криница. По данным «Эковахты», там началось строительство объекта, похожего на винодельческое шато.

«Это строительство ведется без каких-либо разерешительных документов прямо на территории государственного лесного фонда — притом владельцы имения даже не оформили аренду лесного участка. Учредителем и гендиректором организации, которая занимается стройкой — ООО "Аксис инвестиции", согласно выписке ЕГРЮЛ, является питерский адвокат Алексей Тот, который известен тем, что является деловым партнером одноклассника Владимира Путина — тоже адвоката из Санкт-Петербурга Николая Егорова. Компания занимается "капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний". Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Помимо юридической фирмы, Тоту принадлежит ООО "Апекс Юг", основной вид деятельности которой — выращивание винограда и купля-продажа земли», — сообщает пресс-служба «Эковахты».

Во время осмотра постройки у активистов возник конфликт с охранниками — те требовали удалить отснятый фотоматериал, но на обратном пути в Краснодар активистов никто не задержал.

Нападение случилось в частном секторе. Камера на доме зафиксировала появление троих молодых людей в светлых полуспортивных костюмах и трико примерно за полчаса до того, как туда подъехали экологи. Нападавшие ждали «Эковахту» на углу квартала, а когда к дому подъехала машина, они подошли ближе. Пассажиры вышли из автомобиля и на них напали. Рудомаху обрызгали их баллончика с перцовым газом, потом один из нападавших повалил активиста на землю и ударил ногой по голове. Рудомаха потерял сознание.

За рулем автомобиля был Виктор Чириков, его ударили ногой в живот и обрызгали газом. Пострадала журналистка «Свободных медиа» Вера — ее тоже обрызгали из баллончика. После этого нарушители вытащили из автомобиля личные вещи активистов, аппаратуру, документы.

«Очевидно, что именно эти цели и преследовали напавшие: им, с одной стороны, очевидно, хотелось забрать отснятый материал, а с другой, вероятно, стояла задача максимально сымитировать бытовое ограбление и хулиганство», — отметили в «Эковахте».

Андрея Рудохмаху госпитализировали, у него перелом костей основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени, перелом носа и пневмоцефалия. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Рудомаха находится в больнице.

Активисты подозревают, что к нападению причастны люди, связанные с охраной строящегося объекта в Кринице. «Эковахта» и сам Рудомаха в последнее время занимались скандальными темами. В организации нападения они подозревают чиновников департамента внутренней политики Краснодарского края и участников браконьерской охоты в районе села Текос.

Как сообщали Юга.ру, заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко сообщил о нападении на Андрея Рудомаху и еще одного человека. У Рудомахи, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Полиция сообщила, что нападение произошло около 23:00 на улице Керченской — три человека избили Рудомаху и его знакомого, похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.