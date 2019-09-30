Мужчина, устроивший стрельбу возле кафе на Кубани, сам пришел в полицию

В селе Белая Глина в отдел МВД пришел мужчина, который стрелял из автомата Калашникова в одном из кафе

Ночью 29 сентября возле кафе «Нива» двое мужчин достали из багажника машины автомат Калашникова и несколько раз выстрелили в воздух. Предположительно, один из стрелявших — сын главы Белоглинского района.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что спустя сутки один из мужчин сам пришел в отдел полиции. Оружие уже изъяли и направили на экспертизу. Согласно предварительному осмотру, автомат является охолощенным. В полиции напомнили, что проводится проверка, никто не пострадал.