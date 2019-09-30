Мужчина, устроивший стрельбу возле кафе на Кубани, сам пришел в полицию

Краснодарский край

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В селе Белая Глина в отдел МВД пришел мужчина, который стрелял из автомата Калашникова в одном из кафе

Ночью 29 сентября возле кафе «Нива» двое мужчин достали из багажника машины автомат Калашникова и несколько раз выстрелили в воздух. Предположительно, один из стрелявших — сын главы Белоглинского района.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что спустя сутки один из мужчин сам пришел в отдел полиции. Оружие уже изъяли и направили на экспертизу. Согласно предварительному осмотру, автомат является охолощенным. В полиции напомнили, что проводится проверка, никто не пострадал.

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Меньше месяца назад в крае произошла еще одна стрпельба, которая закончилась трагедией. Ночью 21 августа в Краснодаре у Вишняковского рынка устроили перестрелку, в результате которой скончался 27-летний уроженец Дагестана. В конфликте участвовали около 30 человек — приезжие из республик Северного Кавказа. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом. По делу задержали несколько человек, в их числе оказались уроженцы Чечни. Некоторым из них позже предъявили обвинения.

Белоглинский район Полиция Стрельба

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