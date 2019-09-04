Пятерым участникам перестрелки в Краснодаре предъявили обвинение в хулиганстве. Еще двоих объявили в розыск

В ведомстве отметили, что обвиняемые были задержаны в различных районах края и сейчас находятся под стражей. Кроме того, 24-летний и 28-летний подозреваемые от органов предварительного следствия скрылись, их объявили в федеральный розыск.

«В рамках расследования уголовного дела о конфликте 21 августа на улице Ставропольской пятерым его участникам предъявлено обвинение. Мужчины в возрасте от 28 до 37 лет обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, перестрелка у Вишняковского рынка произошла ночью 21 августа. От пулевых ранений в больнице скончался 27‑летний уроженец Дагестана, еще два человека пострадали. В конфликте, по данным следствия, участвовали около 30 человек — приезжие из республик Северного Кавказа. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.

По делу были задержаны несколько человек, источники СМИ сообщили, что в их числе оказались уроженцы Чечни. Их родственники пожаловались на то, что на задержанных оказывают давление и выбивают показания.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Краснодарского края Анзаур Ахиджак рассказал, что 29 августа встретился в краснодарском СИЗО с тремя подозреваемыми — одним уроженцем Ингушетии и двумя уроженцами Чечни. По его словам, у задержанных не было жалоб и претензий на условия содержания под стражей. Также у них не нашли никаких следов побоев. Еще двоих арестованных должны были привезти в Краснодар из Адлера 4 сентября.

При этом на следующий день, 30 августа, один из задержанных пожаловался на пытки уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мышаку. Мужчина рассказал, что к нему применили силу во время доставки в следственный отдел. Он заявил об избиениях и пытках электрическим током. Эти данные должен проверить прокурор.