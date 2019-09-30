На Кубани мужчины открыли стрельбу из автомата возле кафе

Краснодарский край

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В селе Белая Глина ночью 29 сентября двое мужчин стреляли из автомата Калашникова

В соцсетях 29 сентября появилось видео, на котором двое мужчин достали автомат Калашникова из багажника черного автомобиля Mercedes. После этого они по очереди выстрелили в воздух возле кафе «Нива».

По данным паблика «ЧП Краснодар», один из стрелявших — сын главы Белоглинского района. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по данному факту проводится проверка. Личность мужчин в ведомстве не уточнили, ссылаясь на персональные данные.

Напомним, вечером 19 сентября в сети распространили видеозапись, на которой мужчина за рулем автомобиля Mercedes с чеченскими номерами сделал не менее пяти выстрелов в воздух из пистолета. На следующий день сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Выяснилось, что у него пять неоплаченных штрафов ГИБДД за превышение скорости, за стрельбу против него возбудили уголовное дело.

Белоглинский район Полиция Стрельба

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