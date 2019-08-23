Появилось видео задержания участников перестрелки в Краснодаре

Краснодарский край

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Силовики 23 августа опубликовали видео с участниками перестрелки в Краснодаре, которых задержали в Сочи

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Ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой в Краснодаре произошла потасовка с перестрелкой, в которой приняли участие около 15 человек. От пулевых ранений умер 27‑летний уроженец Дагестана. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.

Участников инцидента — уроженцев Чечни 28‑летнего Руслана Турашова, 25‑летнего Мурада Турашова и еще нескольких человек — объявили в розыск, они скрылись с места происшествия на белой Lada Priora, которая попала в объективы камер видеонаблюдения. Позже нескольких человек по этому делу задержали, но скрывшихся на Lada Priora мужчин продолжали искать.

22 августа сотрудники ФСБ и МВД задержали в Адлерском районе Сочи пятерых предполагаемых участников перестрелки. Они не оказали сопротивления. Среди задержанных — уроженец Чечни Руслан Турашов, которого подозревают в убийстве.

Возвращение 90-х:

Утром 23 августа МВД опубликовало видео с задержанными в отделе полиции. На допросе один из задержанных парней говорит, что они приехали в Сочи на машине четыре дня назад, чтобы отдохнуть. В этот момент его товарищ начинает смеяться.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из УВД по городу Сочи в Адлерском районе города-курорта были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Краснодаре», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Краснодар Полиция Сочи Стрельба

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