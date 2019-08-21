Возвращение 90-х. Что жители Краснодара думают о ночной перестрелке у вещевого рынка

На пересечении Ставропольской и Вишняковой ночью с 20 на 21 августа произошла перестрелка. Один из участников конфликта скончался в больнице, других разыскивают . Юга.ру собрали в социальных сетях мнения горожан о том, что происходит.

_o.v.o.d_ наверное, не согласованное, ведь там не было ни скорой помощи, ни спецслужб с полиционерами, ни представителей телеелевидения, ни артистов, ни салюта. Постреляли разбежались. Вы только представьте это согласовывать, это просто можно застрелиться.

mu_taa_bor вы в своем уме? Какая Росгвардия? Там же стреляют!!! Другое дело если бы днем дети или пенсионеры вышли бы протестовать...

Назад, в 90-е

re.liss Шел 2019 год. Мы вернулись на 20 лет в прошлое без машины времени.

mikhail_krd_rus они и не уходили, просто мы какое-то время в подполье были😁. Настало время наверстать упущенное! Как говорил дед Ленин, грабь награбленное🤣

kuzja0958 Хорошо, что лихие 90-е позади и у нас стабильность. Голосуем за нее и дальше!

rus93_andrey Чему удивляться, сейчас немного еще народ прижмут, как Кудрин повествовал лет 10 назад, и начнутся 90-е — молодежи учиться не по карману, работы нет, родителям копейки платят, жилье соответственно станет для многих не достигаемым честным путем, со стороны государства одни претензии и типа «ты должен», и парни опять пойдут в РПГ или гопстопничать на улицы, или воровать (когда это единичные случаи, полиция еще справится, а как в 90-х менты обдирали честных людей, самоутверждаясь таким образом и делая показатели). Признаки 90-х маячат уже давно, и то влияние и власть которую полиция и ФСБ десятилетиями забирало у всякого рода РПГ, легко потерять вводя страну обратно в... В заключение процитирую слова Кудрина 10-ти летней давности: «Мы сделали недопустимые вещи, мы дали гражданам неоправданно большую оплату труда, у людей появились возможности путешествовать, учиться, думать, такими гражданами управлять крайне сложно... Среднестатистический гражданин должен зарабатывать не более 25-30т.р. в месяц». [Такой цитаты Кудрина в свободном доступе найти не удалось, и с большой вероятностью это фейк — Юга.ру] Для понимания — все это плановый переход, прошу прощения, людей нужно загнать обратно в стойло, чтобы много не видели, много не думали, много не могли... Грустно все это осознавать...

Вадим Крюк Это печальный разворот событий в любом случае. Прежде чем писать про 90-е, нужно, конечно, знать ситуацию в целом. Но как бы то ни было, такое совершенно недопустимо. Всех виновных необходимо изолировать от общества на большие сроки независимо ни от чего. Сам факт использования оружия в центре города подрывает монополию государства на применение насилия и создает опасный прецедент подрыва доверия к государству как к институту, способному поддерживать порядок.

Особенно это абсурдно смотрится на фоне того, что разгоняются безобидные митинги огромными силами полиции и ОМОНа в то время, как это невероятное количество всевозможных силовых и околосиловых служб и государственная карательная машина не способны создать условия для того, чтобы такое вообще в принципе было недопустимо. Виной всему неверные ориентиры власть предержащих, которые озабочены только сохранением своей власти любой ценой, в результате чего не обращается внимание на многие внутригосударственные проблемы.

Также можно сделать вывод, что участвующие в перестрелке выбрали оружие как способ решения своих проблем, что характеризует их как личностей с отсутствием правосознания и неассимилированных в нормальное гражданское общество и думающих, что такие способы решения конфликтов допустимы. Даже если с одной из сторон это была самооборона, то возникает вопрос, как вообще допустимо было в таком случае создание предпосылок другой стороной к такому развитию событий, то есть что давало им основания полагать, что силовой метод приемлем? А причина все та же — отсутствие правосознания и ощущения себя частью гражданского общества и некое понимание насилия как нормы и ощущение его допустимости и собственной безнаказанности от его применения. И на фоне того, что очень часто в последнее время любят определенные лица использовать оружие для устрашения или неких разборок, то вырисовывается картина неединичности такого случая, а это уже приобретает определенный политический оттенок проблемы, которая должна решаться именно государством, но это не должно быть слепое ужесточение мер по обороту оружия. На фоне этих событий должен быть проведен широкий анализ подобного с разработкой комплекса мер с неизбежностью сурового наказания.