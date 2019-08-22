Пятерых участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи — СМИ

По неподтвержденным данным, силовики задержали в Адлерском районе Сочи участников перестрелки в Краснодаре

Участников инцидента — уроженцев Чечни 28-летнего Руслана Турашова, 25-летнего Мурада Турашова и еще нескольких человек — объявили в розыск, они скрылись с места происшествия на белой Lada Priora, которую запечатлели камеры видеонаблюдения. Позже стало известно, что нескольких человек по этому делу задержали , но скрывшихся на «Приоре» мужчин продолжали искать.

Ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой в Краснодаре группа молодых людей устроила перестрелку. От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом .

По информации информированного источника «Интерфакса», сотрудники ФСБ и МВД установили местонахождение объявленных в розыск пятерых преступников. Их задержали 22 августа на территории Адлерского района, сопротивления они не оказали.

Отмечается, что в числе задержанных — уроженец Чеченской Республики Руслан Турашов, которого непосредственно подозревают в убийстве.

Официального подтверждения задержания участников перестрелки пока нет. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что не располагают информацией о задержании преступников.