30 участников конфликта, двое пострадавших и трое арестованных: новые подробности перестрелки в Краснодаре

Следователи рассказали о новых подробностях перестрелки у Вишняковского рынка в Краснодаре

Инцидент произошел ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой — группа молодых людей устроила потасовку со стрельбой. От пулевых ранений в больнице скончался 27‑летний уроженец Дагестана.

Нескольких участников конфликта задержали, а нескольких объявили в розыск — уроженцы Чечни 28‑летний Руслан Турашов, 25‑летний Мурад Турашов и еще несколько человек скрылись с места происшествия на белой Lada Priora.

22 августа сотрудники МВД и ФСБ задержали пятерых подозреваемых в Адлерском районе Сочи; источники СМИ сообщили, что в их числе оказались и Турашовы.

Следственные органы завели после перестрелки уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.