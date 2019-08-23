30 участников конфликта, двое пострадавших и трое арестованных: новые подробности перестрелки в Краснодаре
Следователи рассказали о новых подробностях перестрелки у Вишняковского рынка в Краснодаре
Инцидент произошел ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой — группа молодых людей устроила потасовку со стрельбой. От пулевых ранений в больнице скончался 27‑летний уроженец Дагестана.
Нескольких участников конфликта задержали, а нескольких объявили в розыск — уроженцы Чечни 28‑летний Руслан Турашов, 25‑летний Мурад Турашов и еще несколько человек скрылись с места происшествия на белой Lada Priora.
22 августа сотрудники МВД и ФСБ задержали пятерых подозреваемых в Адлерском районе Сочи; источники СМИ сообщили, что в их числе оказались и Турашовы.
Следственные органы завели после перестрелки уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.
23 августа пресс-служба СКР по Краснодарскому краю сообщила, что следователь задержал в Краснодаре четверых участников конфликта. Одного из них — 34-летнего приезжего сотрудники ФСБ доставили следователю из Сочи (его задержали там 22 августа), еще двое были задержаны в Краснодаре, по четвертому информацию пока не уточнили. Во время одного из обысков следователь изъял огнестрельное нарезное охотничье ружье. Трое из задержанных арестованы на два месяца, решается вопрос об аресте четвертого.
Также в ведомстве уточнили, что конфликт произошел между «группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа», а в момент потасовки присутствовало, по предварительным данным, не менее 30 человек. Один человек погиб, еще двое пострадали.
Расследование дела продолжается, назначено проведение судебно-медицинских, генетических, химических и баллистических экспертиз.
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