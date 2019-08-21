Инцидент произошел ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой — группа молодых людей устроила перестрелку. От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Участников конфликта — уроженцев Чечни и еще нескольких человек — объявили в розыск. Позже стало известно, что по делу задержаны несколько человек. Произошедшее власти назвали бытовым конфликтом.

«Обстоятельства дела, которые известны к данному моменту, позволяют говорить, что конфликт носит исключительно бытовой характер. В Краснодаре проживают представители 122 народов и этнических групп. Нам важно сохранить межнациональный мир и спокойствие в городе», — подчеркнул Косенко.

Представитель Республики Дагестан в Краснодарском крае Магомед Нурудинов отметил, что многие в соцсетях называют случившееся межнациональным конфликтом, но это не так.

«Мы потеряли молодого человека, 27 лет, который только начал жить. Все могло быть иначе. (...) Уверен, следственные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех участников драки. Другое дело, сегодня мы собираем молодых людей общины Дагестана, завтра — старейшин, мы вместе выработаем решения и примем меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Хочу обратиться к землякам, уважаемым дагестанцам, особенно — к молодым людям. Мы все обязаны соблюдать законы Российской Федерации, быть выдержанными. Мы, наши дети, наши внуки хотим жить в мире и согласии», — подчеркнул Нурудинов.