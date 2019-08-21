«Конфликт носит исключительно бытовой характер». Перестрелку в Краснодаре обсудили с лидерами национальных общин
В мэрии Краснодара 21 августа представители городской администрации обсудили перестрелку, в которой погиб житель Дагестана, с лидерами национальных общин
Инцидент произошел ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой — группа молодых людей устроила перестрелку. От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Участников конфликта — уроженцев Чечни и еще нескольких человек — объявили в розыск. Позже стало известно, что по делу задержаны несколько человек. Произошедшее власти назвали бытовым конфликтом.
Читайте также:
На встрече с лидерами национальных общин вице-мэр Виталий Косенко подтвердил эту версию.
«Обстоятельства дела, которые известны к данному моменту, позволяют говорить, что конфликт носит исключительно бытовой характер. В Краснодаре проживают представители 122 народов и этнических групп. Нам важно сохранить межнациональный мир и спокойствие в городе», — подчеркнул Косенко.
Представитель Республики Дагестан в Краснодарском крае Магомед Нурудинов отметил, что многие в соцсетях называют случившееся межнациональным конфликтом, но это не так.
«Мы потеряли молодого человека, 27 лет, который только начал жить. Все могло быть иначе. (...) Уверен, следственные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех участников драки. Другое дело, сегодня мы собираем молодых людей общины Дагестана, завтра — старейшин, мы вместе выработаем решения и примем меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Хочу обратиться к землякам, уважаемым дагестанцам, особенно — к молодым людям. Мы все обязаны соблюдать законы Российской Федерации, быть выдержанными. Мы, наши дети, наши внуки хотим жить в мире и согласии», — подчеркнул Нурудинов.
Председатель краевой общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Барт» Муслим Магомадов призвал усилить разъяснительную воспитательную работу с молодежью в диаспорах, чтобы подобное не повторилось.
Также представитель Республики Ингушетия в Краснодарском крае Ахмедхан Беков заявил, что национальная община постарается сделать все возможное для консолидации сил, заинтересованных в мире и согласии.
Напомним, уголовное дело после перестрелки завели по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Читайте также
На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови
Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.