Мэр Сочи назначил новых руководителей трех департаментов

Согласно данным на сайте администрации курорта, департамент имущественных отношений возглавила Инна Петухова. С 2013 года по 2019 год она замещала должность заместителя руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее.

Директором правового департамента стала Валерия Ветрова. С 2018 года по 2019 год она замещала должность заместителя главы Темрюкского района.

Бывший вице-мэр Сочи Константин Михальков назначен директором департамента экономики и стратегического развития. На посту замглавы города он проработал около месяца — его назначили первым заместителем главы города вместо арестованного Сергея Юрина в августе. До этого, сразу после ареста Юрина, Михальков замещал его должность.

Как сообщали Юга.ру, на первой планерке 16 сентября новый мэр Сочи Алексей Копайгородский представил новых глав четырех внутригородских районов. 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы города-курорта.

Копайгородский вступил в должность 11 сентября — после того, как на тайном голосовании его кандидатуру поддержали все 44 депутата горсобрания. Ранее он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края. Занимающий пост главы Сочи в течение двух последних сроков Анатолий Пахомов не участвовал в конкурсе.