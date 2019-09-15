Глава Сочи назначил новых заместителей

В Сочи 9 сентября новым врио мэра стал вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский после того, как истекли полномочия Анатолия Пахомова. На следующий день на сессии городского собрания тайным голосованием Копайгородского единогласно избрали главой курорта. В первом интервью в новой должности он заявил журналистам, что начнет работу с формирования своей команды. Уже 13 сентября он отправил в отставку всех вице-мэров.