Глава Сочи назначил новых заместителей
В Сочи 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы города Алексея Копайгородского
В Сочи 9 сентября новым врио мэра стал вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский после того, как истекли полномочия Анатолия Пахомова. На следующий день на сессии городского собрания тайным голосованием Копайгородского единогласно избрали главой курорта. В первом интервью в новой должности он заявил журналистам, что начнет работу с формирования своей команды. Уже 13 сентября он отправил в отставку всех вице-мэров.
Новые назначения состоялись после внеочередной сессии городского собрания Сочи, на которой были внесены изменения в структуру администрации. Решением депутатов число заместителей главы города сократили с 10 до 8, кроме этого произошло перераспределение некоторых полномочий между ними:
- Первым заместителем главы Сочи назначен Денис Юрковский, до последнего времени занимавший пост руководителя департамента строительства Краснодарского края. До назначения в краевую администрацию он занимал должность заместителя главы Центрального района, а затем — главы Адлерского района. В новой должности он будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства, соблюдения законодательства в строительной сфере.
- Вице-мэром по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева. На новую работу она перешла с должности руководителя департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Примечательно, что именно она возглавляла конкурсную комиссию на должность мэра Сочи.
- Социальный блок поручили вести Полине Деняк, которая с апреля 2017 года занимала должность заместителя министра здравоохранения Краснодарского края, а до этого семь лет проработала в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом Кубани. В администрации Сочи в сферу должностных обязанностей Деняк будет входить координация работы по вопросам образования, культуры, семьи и детства, социальной и молодежной политики, делам несовершеннолетних.
- Владимир Пушкарев в должности вице-мэра займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов. Помимо этого, в сферу его деятельности войдет экономика и стратегическое развитие, отрасль потребительского рынка и услуг, информатизация и связь, а также проектная деятельность. С 2015 года и до последнего времени он занимал различные руководящие должности в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ».
- Блок ЖКХ возглавит Сергей Робилко. Помимо департамента городского хозяйства и управления цен и тарифов к его ведению отнесены структуры, обеспечивающие работу городского транспортного и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды, лесопарковое и сельское хозяйство, промышленность. Робилко с 2006 по 2009 годы был главой администрации Тимашевского городского поселения, затем три года проработал в частных структурах, а в 2012 году возглавил Щербиновский район. С марта 2015 года в течение 2 лет был главой Темрюкского района.
- Сергей Белоусов назначен заместителем главы города, координирующим работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. Его предыдущее место работы — министерство финансов Краснодарского края.
- Международные отношения, проведение значимых мероприятий, физическую культуру и спорт на должности заместителя главы Сочи будет курировать Валерий Козлов. В последние годы он занимал различные должности в министерстве экономики и в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.
- Единственный, кто сохранил должность вице-мэра из команды Анатолия Пахомова — это Константин Чеботарь. В обновленной мэрии он продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и участия граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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