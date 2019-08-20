Арестованного первого вице-мэра Сочи спустя 10 месяцев убрали с поста
В администрации Сочи в августе назначили нового первого заместителя главы курорта вместо арестованного Сергея Юрина
С чего все началось? В сентябре 2018 года Сергея Юрина, который с 2009 года работал заместителем главы Сочи, повысили до первого вице-мэра курорта. Он сменил на посту Анатолия Рыкова, который спустя девять лет уволился из администрации Сочи и перешел на должность заместителя гендиректора АНО «Росгонки» (промоутер «Формулы-1» в России).
Почему первый вице-мэр попал под арест? В октябре 2018-го Юрина, Рыкова, еще нескольких чиновников и адвоката задержали по делу о взточничестве. Юрина взяли под стражу, им предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В июле Басманный суд Москвы продлил срок ареста чиновника до сентября.
Кто все это время работал за Юрина? В октябре 2018 года исполняющим обязанности первого вице-мэра Сочи стал 38-летний Константин Михальков, который ранее был начальником правового департамента администрации Сочи.
20 августа в мэрии курорта объявили о его назначении первым заместителем главы Сочи.
«Юрин по-прежнему числится в штате администрации. Для его увольнения нет оснований. Соответственно, по ТК РФ Михальков замещает отсутствующего работника», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе городской администрации.
Кто такой Константин Михальков
Константин Михальков родился 4 ноября 1980 года в Омске. В 2002 году он окончил Омский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В 2012-м получил дополнительное образование в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе «Мастер делового администрирования» в специализации «Финансы».
Работал юристом в структуре ОАО «АК "Транснефть"», поднялся до поста гендиректора лизинговой компании ООО «Политекс» системы ОАО «Бинбанк».
С июля 2011 года работал в правовом управлении администрации Сочи на разных должностях. С октября 2018-го замещал должность зама главы Сочи, руководя правовым департаментом администрации города.
7 августа назначен на должность первого вице-мэра Сочи.
Награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи» и благодарностью Законодательного собрания Краснодарского края.
Женат, воспитывает сына и дочь.
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