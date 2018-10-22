Обязанности вице-мэра Сочи будет исполнять начальник правового департамента
Начальник правового департамента администрации Сочи Константин Михальков будет исполнять обязанности первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, которого арестовали по обвинению в коррупции
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру рассказали, что Сергей Юрин не может быть уволен из администрации до решения суда. Его обязанности будет исполнять Константин Михальков.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в администрации Сочи провели обыски. После этого задержали вице-мэра Сергея Юрина и экс-замглавы города Юрия Рыкова.
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На следующий день администрация курорта прокомментировала инцидент и выразила надежду, что расследование уголовного дела будет объективным и справедливым.
Басманный суд Москвы 19 октября арестовал первого вице-мэра Сочи и еще нескольких чиновников администрации курорта. Им предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Они пробудут под стражей два месяца — до 15 декабря.
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