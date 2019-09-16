Первая планерка. Новый мэр Сочи назначил новых глав районов

Краснодарский край

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В Сочи на первой планерке 16 сентября мэр Сочи Алексей Копайгородский представил новых глав четырех внутригородских районов

Руководить Лазаревской администрацией будет Олег Бурлев, Центральной — Александр Белозеров, Адлерскую возглавит Валерий Кокорев, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Бурлев ранее занимал должность заместителя главы Лазаревского района, Белозеров возглавлял МУП «СочиСвет». Кокорев — бывший глава Краснополянского поселкового округа.

Свою должность сохранил только глава Хостинского района Павел Клопотовский, который руководит районом с сентября 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, 14 сентября стали известны имена заместителей нового главы города-курорта Алексея Копайгородского. Сам он вступил в должность 11 сентября — после того, как на тайном голосовании его кандидатуру поддержали все 44 депутата городского собрания. Ранее Копайгородский занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.

Алексей Копайгородский Кадровые перестановки Сочи Чиновники

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