Стала известна программа фестиваля адыгейского сыра

В Адыгее завершается подготовка к юбилейному, X фестивалю адыгейского сыра, который в этом году пройдет 20-21 сентября

При организации и проведении праздника глава региона Мурат Кумпилов потребовал предусмотреть все детали, сформировать интересную программу, чтобы юбилейный фестиваль стал запоминающимся туристским событием для жителей и гостей республики, сообщили 16 сентября в пресс-службе главы Адыгеи. Программа фестиваля начнется 20 сентября с научно-практической конференции «Адыгейский сыр: история, традиции, инновации», которая состоится в Майкопском государственном технологическом университете.

Основные праздничные мероприятия пройдут 21 сентября на поляне у подножия хребта Уна-Коз в районе станицы Даховской. Здесь в 10:00 откроются подворья, фудкорты, ярмарка, детские площадки, начнутся мастер-классы, выставка-продажа изделий мастеров народного художественного творчества. Экспозиция Национального музея Адыгеи расскажет о майкопской археологической культуре. «На празднике выступят лучшие артисты республики, а вся представленная на ярмарке продукция будет высочайшего качества и доступна гостям фестиваля», — отметил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев. В 10:30 начнется театрализованное представление с участием артистов Национального театра и ансамбля «Нальмэс», рассказала один из организаторов фестиваля Ольга Иванова. Торжественное открытие X фестиваля адыгейского сыра запланировано на 11:00. Далее будет проходить конкурс на лучший процесс приготовления сыра, победителя выберут зрители. Кроме того, жюри определит самый вкусный сыр, лучшее блюдо традиционной адыгской кухни, лучшее блюдо европейской кухни с использованием адыгейского сыра, лучшее подворье. Вручение дипломов начнется в 14:30.