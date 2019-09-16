Стала известна программа фестиваля адыгейского сыра
В Адыгее завершается подготовка к юбилейному, X фестивалю адыгейского сыра, который в этом году пройдет 20-21 сентября
При организации и проведении праздника глава региона Мурат Кумпилов потребовал предусмотреть все детали, сформировать интересную программу, чтобы юбилейный фестиваль стал запоминающимся туристским событием для жителей и гостей республики, сообщили 16 сентября в пресс-службе главы Адыгеи.
Программа фестиваля начнется 20 сентября с научно-практической конференции «Адыгейский сыр: история, традиции, инновации», которая состоится в Майкопском государственном технологическом университете.
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Основные праздничные мероприятия пройдут 21 сентября на поляне у подножия хребта Уна-Коз в районе станицы Даховской. Здесь в 10:00 откроются подворья, фудкорты, ярмарка, детские площадки, начнутся мастер-классы, выставка-продажа изделий мастеров народного художественного творчества. Экспозиция Национального музея Адыгеи расскажет о майкопской археологической культуре.
«На празднике выступят лучшие артисты республики, а вся представленная на ярмарке продукция будет высочайшего качества и доступна гостям фестиваля», — отметил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.
В 10:30 начнется театрализованное представление с участием артистов Национального театра и ансамбля «Нальмэс», рассказала один из организаторов фестиваля Ольга Иванова. Торжественное открытие X фестиваля адыгейского сыра запланировано на 11:00.
Далее будет проходить конкурс на лучший процесс приготовления сыра, победителя выберут зрители. Кроме того, жюри определит самый вкусный сыр, лучшее блюдо традиционной адыгской кухни, лучшее блюдо европейской кухни с использованием адыгейского сыра, лучшее подворье. Вручение дипломов начнется в 14:30.
Впервые за историю фестиваля будет представлен самый большой круг адыгейского сыра. Фиксация рекорда с занесением в Книгу рекордов России пройдет в 12:30. После этого все желающие смогут попробовать его.
Гостям праздника предложат продегустировать сыр, сваренный по рецептам разных мастеров, а также поучаствовать в мастер-классах по его приготовлению.
В 13:00 на главной сцене фестиваля начнется концертная программа с участием ведущих творческих коллективов республики — ансамблей «Нальмэс», «Исламей», «Русская удаль», а также популярных эстрадных исполнителей. Фестиваль завершится в 16:00.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году фестиваль адыгейского сыра в станице Даховской собрал более 12 тыс. человек.
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