В Адыгее ученые обсудят новые технологии производства адыгейского сыра

На конференции ученые и производители адыгейского сыра обсудят проблемы идентификации и экспертизы качества адыгейского сыра, вопросы использования нетрадиционного растительного сырья в производстве пищевых продуктов функционального назначения, внедрения прогрессивных технологий комплексной переработки основного и вторичного молочного сырья в производстве адыгейского сыра.

Мероприятие пройдет в рамках Х регионального фестиваля адыгейского сыра на базе Майкопского государственного технологического университета (МГТУ). Оно начнется с пленарного заседания, далее работа конференции продолжится по секциям, сообщила порталу Юга.ру ректор МГТУ Саида Куижева.

По словам специалистов, за тысячелетнюю историю в адыгейской кухне сложились свои специфические особенности, свой национальный колорит. Сыроделы Адыгеи до сих пор не механизировали в промышленном производстве отдельные стадии изготовления сыра и используют только ручной труд.

По данным минсельхоза Адыгеи, в прошлом году в республике произвели 13,4 тыс. тонн сыров и сырных продуктов. К 2024 году их выпуск планируется увеличить на 3,6 тыс. тонн, или на 25%, — до 17 тыс. тонн. Увеличению производства сыров будет способствовать популяризация и развитие бренда «Сыр адыгейский», считают производители.