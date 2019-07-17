Стала известна дата проведения юбилейного фестиваля адыгейского сыра

Десятый юбилейный фестиваль адыгейского сыра, который проходит в сентябре, впервые будет проходить в течение двух дней

Руководитель республики поручил продумать все детали — от программы, разнообразной ярмарки и дегустации адыгейского сыра до безопасности праздника и обустройства автомобильных стоянок.

«Десятый фестиваль адыгейского сыра должен быть ярким и запоминающимся. Нужно, чтобы каждый гость был вовлечен в масштабное действо, смог почувствовать гостеприимство нашего народа, попробовал вкус настоящего адыгейского сыра, познакомился с нашими традициями, культурой и вновь захотел вернуться в Адыгею», — поставил задачу глава Адыгеи Мурат Кумпилов перед организаторами фестиваля.

Фестиваль начнется с научно-практической конференции, которая состоится 20 сентября в МГТУ. Основные мероприятия фестиваля пройдут 21 сентября на прежнем месте — в станице Даховской.

Организаторы отметили, что жителей и гостей республики ждет насыщенная программа. На большой поляне у хребта Уна-Коз развернутся ярмарки, выставки изделий народных промыслов, национальные подворья. Каждый сможет попробовать настоящий свежесваренный адыгейский сыр. Для этого в каждом подворье будут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра.

На туристическо-гастрономическом мероприятии выступят творческие коллективы республики, планируется театрализованное представление. В новом формате пройдет презентация народных промыслов. Она будет включать ярмарку, мини-школы для детей и показательные занятия для всех желающих.

К юбилейному фестивалю организаторы готовят большое число сюрпризов. Как подчеркнул Вячеслав Сапиев, программа и содержание праздника должны быть расширены так, чтобы задействовать все пространство фестивальной площадки, сделать активным участником фестиваля каждого гостя. С этой целью особая роль отводится аниматорам и волонтерам. Также добровольцы будут помогать в организации логистики фестиваля. Отдельные поручения даны по увеличению парковочных мест, обеспечению общественной и пожарной безопасности.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году фестиваль адыгейского сыра в Даховской посетили более 12 тыс. человек.

Три туристских праздника Адыгеи получили статус лучшего события 2019 года. Среди них — фестиваль адыгейского сыра, а также День халюжа, который состоялся 15 июня в поселке Каменномостском.