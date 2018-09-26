В Адыгее выпустили новый вид адыгейского сыра
В Адыгее молочный завод «Тамбовский» будет делать сушеный адыгейский сыр с применением современных технологий производства
С помощью новых технологий увеличился срок хранения сыра. Продукт практически не теряет полезных веществ, сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.
«Сейчас в структуре рынка снеков представлено довольно большое количество категорий продуктов, но сушеный сыр — это новый продукт. Он является инновационным в своем классе, поскольку рынок снеков из сыра находится пока в стадии формирования», — сказал гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов.
Читайте также:
Также «Тамбовский» выпустил на рынок продукцию премиум-класса в упаковке под маркой «Предгорье Кавказа».
По словам Тлюстангелова, преимущество ассортимента «Предгорье Кавказа» заключается в том, что продукция упаковывается в вакуумные пакеты с использованием специального безвредного для здоровья человека газа. Это позволяет избежать выделения влаги и сохраняет вкусовые свойства.
Производитель уточнил, что новой продукцией заинтересовались зарубежные партнеры. Производители Адыгеи удерживают свои позиции на рынке Германии, есть поставки в Ирландию. Идут переговоры об экспорте сыра в США, Турцию, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты.
С новым ассортиментом сырной продукции ознакомился глава региона Мурат Кумпилов.
Читайте также:
«Спрос на адыгейский сыр растет, усиливается конкуренция между производителями. На нас лежит особая ответственность за сохранение нашего национального бренда. Мы должны удовлетворять потребности рынка, насыщая его качественной и разнообразной продукцией, прежде всего за счет расширения ассортиментной линейки и нестандартных подходов к продвижению», — подчеркнул Кумпилов.
Напомним, что молочный завод «Тамбовский» создан в 2001 году и входит в список пяти предприятий Адыгеи, которые имеют право изготавливать адыгейский сыр. Сейчас «Тамбовский» выпускает более 20 видов продукции, в том числе рассольные, мягкие и сушеные сыры.
Как писали Юга.ру, 24 сентября власти республики назвали адыгейский сыр стратегическим продуктом и рассказали, что рассматривают продукт в качестве одного из двигателей в реализации стратегии развития региона.
По данным минсельхоза, в прошлом году производство сыров всех видов составило 12,8 тыс. тонн. Это 113,5% к уровню 2016 года. За восемь месяцев этого года наблюдается прирост. С начала года произвели 8,5 тыс. тонн сыра. Прирост составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.