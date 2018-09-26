В Адыгее выпустили новый вид адыгейского сыра

В Адыгее молочный завод «Тамбовский» будет делать сушеный адыгейский сыр с применением современных технологий производства

С помощью новых технологий увеличился срок хранения сыра. Продукт практически не теряет полезных веществ, сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

«Сейчас в структуре рынка снеков представлено довольно большое количество категорий продуктов, но сушеный сыр — это новый продукт. Он является инновационным в своем классе, поскольку рынок снеков из сыра находится пока в стадии формирования», — сказал гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов.

Также «Тамбовский» выпустил на рынок продукцию премиум-класса в упаковке под маркой «Предгорье Кавказа».

По словам Тлюстангелова, преимущество ассортимента «Предгорье Кавказа» заключается в том, что продукция упаковывается в вакуумные пакеты с использованием специального безвредного для здоровья человека газа. Это позволяет избежать выделения влаги и сохраняет вкусовые свойства.

Производитель уточнил, что новой продукцией заинтересовались зарубежные партнеры. Производители Адыгеи удерживают свои позиции на рынке Германии, есть поставки в Ирландию. Идут переговоры об экспорте сыра в США, Турцию, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты.

С новым ассортиментом сырной продукции ознакомился глава региона Мурат Кумпилов.

«Спрос на адыгейский сыр растет, усиливается конкуренция между производителями. На нас лежит особая ответственность за сохранение нашего национального бренда. Мы должны удовлетворять потребности рынка, насыщая его качественной и разнообразной продукцией, прежде всего за счет расширения ассортиментной линейки и нестандартных подходов к продвижению», — подчеркнул Кумпилов.

Напомним, что молочный завод «Тамбовский» создан в 2001 году и входит в список пяти предприятий Адыгеи, которые имеют право изготавливать адыгейский сыр. Сейчас «Тамбовский» выпускает более 20 видов продукции, в том числе рассольные, мягкие и сушеные сыры.

Как писали Юга.ру, 24 сентября власти республики назвали адыгейский сыр стратегическим продуктом и рассказали, что рассматривают продукт в качестве одного из двигателей в реализации стратегии развития региона.