Фестиваль адыгейского сыра собрал более 12 тысяч гостей в горах Адыгеи
В горной части Адыгеи 22 сентября состоялся IХ региональный фестиваль адыгейского сыра
Мероприятие прошло на поляне у подножия хребта Уна-Коз по дороге к плато Лагонаки.
Председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам республики Инвер Калашаов отметил, что популярность фестиваля адыгейского сыра ежегодно увеличивается: если в прошлом году насчитывалось около 10 тыс. участников, сегодня праздник собрал более 12 тыс. гостей из разных регионов страны.
Читайте также:
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал участников фестиваля и отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда, повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма.
«Адыгейский сыр давно знают и любят в нашей стране и за ее пределами. Сегодня мы называем его одним из главных брендов нашей республики. Но для нас производство сыра — не только развитие пищевой промышленности республики, но и сохранение традиций и обычаев. Это еще одно важное преимущество нашего национального продукта. Оно открывает возможности для развития как событийного туризма, так и гастрономического. Это замечательно демонстрирует ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Мероприятие стало одним из самых знаковых туристских праздников», — подчеркнул Кумпилов.
На фестивальной площадке все муниципальные образования и крупные производители сыра устроили подворья в национальном стиле. Мастера сыроделия развели костры и варили адыгейский сыр и готовили разные блюда с его использованием.
Как рассказала порталу Юга.ру организатор мероприятия Ольга Иванова, гости фестиваля могли не только продегустировать сыр, но и определить лучшее блюдо традиционной адыгской кухни. Победителя конкурса сыроваров выбрали по итогам народного голосования. Лучшим мастером-сыроваром стал Рустем Хуадоков из аула Пшизов Шовгеновского района. Самым гостеприимным подворьем гости фестиваля назвали подворье Адыгейска.
Участники фестиваля предлагали гостям угощения, устроили гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения. Кроме дегустации на фестивале провели выставку-продажу сыров и других продуктов — меда, травяного чая, варенья, яблок, подсолнечного масла.
Читайте также:
На площадке фестиваля работала выставка-продажа изделий мастеров-ремесленников республики, на которой представили столы и стулья в национальном стиле, люльки, шкатулки с адыгскими национальными узорами и элементами басонного плетения, предметы национального быта из дерева, кухонную утварь, национальную одежду, сувенирных кукол, украшения, адыгские трости, свадебную атрибутику из ореха, панно, мужские башлыки.
Для детей организовали игровые зоны. На сцене в течение всего фестиваля выступали творческие коллективы республики.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре у фестиваля адыгейского сыра появилась эмблема.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.