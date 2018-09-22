Фестиваль адыгейского сыра собрал более 12 тысяч гостей в горах Адыгеи

В горной части Адыгеи 22 сентября состоялся IХ региональный фестиваль адыгейского сыра

Мероприятие прошло на поляне у подножия хребта Уна-Коз по дороге к плато Лагонаки. Председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам республики Инвер Калашаов отметил, что популярность фестиваля адыгейского сыра ежегодно увеличивается: если в прошлом году насчитывалось около 10 тыс. участников, сегодня праздник собрал более 12 тыс. гостей из разных регионов страны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал участников фестиваля и отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда, повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма. «Адыгейский сыр давно знают и любят в нашей стране и за ее пределами. Сегодня мы называем его одним из главных брендов нашей республики. Но для нас производство сыра — не только развитие пищевой промышленности республики, но и сохранение традиций и обычаев. Это еще одно важное преимущество нашего национального продукта. Оно открывает возможности для развития как событийного туризма, так и гастрономического. Это замечательно демонстрирует ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Мероприятие стало одним из самых знаковых туристских праздников», — подчеркнул Кумпилов. На фестивальной площадке все муниципальные образования и крупные производители сыра устроили подворья в национальном стиле. Мастера сыроделия развели костры и варили адыгейский сыр и готовили разные блюда с его использованием.

Как рассказала порталу Юга.ру организатор мероприятия Ольга Иванова, гости фестиваля могли не только продегустировать сыр, но и определить лучшее блюдо традиционной адыгской кухни. Победителя конкурса сыроваров выбрали по итогам народного голосования. Лучшим мастером-сыроваром стал Рустем Хуадоков из аула Пшизов Шовгеновского района. Самым гостеприимным подворьем гости фестиваля назвали подворье Адыгейска. Участники фестиваля предлагали гостям угощения, устроили гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения. Кроме дегустации на фестивале провели выставку-продажу сыров и других продуктов — меда, травяного чая, варенья, яблок, подсолнечного масла.