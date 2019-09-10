В Адыгее собираются установить рекорд по изготовлению самого большого адыгейского сыра

В Адыгее к 21 сентября планируют установить рекорд по изготовлению самого большого в России круга адыгейского сыра

«Свежесваренный большой круг сыра будет доставлен в специальной корзине, в которой традиционно изготавливают адыгейский сыр. На фестивальной площадке он будет презентован, взвешен. Фиксировать рекорд будет представитель проекта "Книга рекордов России"», — рассказала Ольга Иванова.

Об этом сообщила порталу Юга.ру один из организаторов фестиваля адыгейского сыра Ольга Иванова. Варить большой круг сыра весом около 20 кг будут специалисты молзавода «Гиагинский» с соблюдением всех правил и технологии. Сыр изготовят накануне Х, юбилейного фестиваля адыгейского сыра, который состоится 21 сентября на большой поляне в районе станицы Даховской. Там же и зафиксируют рекорд.

На презентации рекорда представитель молзавода «Гиагинский», на котором решили приурочить акцию к юбилейному фестивалю и 70-летию образования завода, расскажет, сколько ушло сырья на изготовление адыгейского сыра, как долго и сколько людей трудились для установления рекорда. После этого все желающие смогут попробовать рекордный сыр.

Организаторы рассказали, что для жителей и гостей республики подготовили насыщенную программу. На большой поляне у хребта Уна-Коз развернутся ярмарки, выставки изделий народных промыслов, национальные подворья. Гости фестиваля смогут попробовать настоящий свежесваренный адыгейский сыр. Для этого в каждом подворье будут проводить мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году фестиваль адыгейского сыра в Даховской посетили более 12 тыс. человек. Это один из трех туристских праздников Адыгеи, которые получили статус лучшего события 2019 года.