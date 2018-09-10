У фестиваля адыгейского сыра появилась эмблема

Для традиционного фестиваля адыгейского сыра, который в сентябре в девятый раз пройдет в горной части Адыгеи, создали эмблему

Логотип создали организаторы мероприятия, он олицетворяет основные символы, связанные с республикой и ее национальным брендом, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Фирменный знак фестиваля стилизован под адыгейский сыр с элементом традиционного адыгского орнамента. Также учитывалась цветовая стилистика. Белый цвет, в котором выполнен основной фон, символизирует молоко и сыр. В центре синим цветом обозначен символ гор, уходящих в небо. Зеленая надпись символизирует траву и альпийские луга. Энергия солнца передается через красный полукруглый штрих.

Одним из центральных элементов эмблемы является закругленная линия терракотового цвета. Она символизирует корзинку из ивовых прутьев, в которой издревле изготавливали сыр и где ему придается узнаваемая форма и фактура. «Изогнутые линии придают динамику фирменному знаку фестиваля, что также отражает растущую популярность как сыра, так и мероприятий, связанных с ним», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе главы республики.