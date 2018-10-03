В Анапе возобновили следствие по факту смерти местного жителя в полицейском автомобиле

«Комитет против пыток» рассказал о возобновлении расследования уголовного дела по факту смерти мужчины в Анапе

Как сообщали Юга.ру, 18 марта 2017 года житель Анапы Иван Гелиев умер в полицейском автомобиле УАЗ. По версии «Комитета против пыток», около 4:00 мужчина поспорил с сотрудниками ДПС из-за задержания его друга за езду в нетрезвом виде. После этого прибывшие полицейские патрульно-постовой службы надели на Гелиева наручники, посадили в служебный автомобиль и повезли в отдел полиции Анапы.

Прибыв к отделению, полицейские обнаружили, что мужчина не подает признаков жизни. На место вызвали скорую, которая констатировала смерть задержанного. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина погиб от закрытой тупой травмы шеи.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) возбудили спустя два месяца, 29 мая 2017 года, следователем назначили Евгения Лисянского. Вплоть до февраля 2018 года расследование дела не продвинулось.

За ненадлежащее рассмотрение обращений после многочисленных жалоб в следственный комитет и прокуратуру уголовное дело изъяли у Лисянского и передали следователю Денису Ивлеву. К дисциплинарной ответственности привлекли заместителя руководителя следственного отдела по Анапе, сообщается на сайте «Комитета против пыток».

Новый следователь 29 мая вынес постановление о приостановлении расследования из-за того, что обвиняемый не установлен. Сестра потерпевшего не смогла получить копию документа и обратилась с жалобой к руководителю следственного отдела. После этого расследование возобновили и продлили на месяц.

Уже 29 июня следователь вынес новое постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти местного жителя. По мнению Ивлева, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

В документах следователь сослался на результаты повторной комиссионной ситуационной экспертизы, в которой говорилось, что «наиболее вероятной причиной смерти Ивана Гелиева можно считать развитие острой сердечной недостаточности, которое было спровоцировано совокупным действием ряда факторов: алкогольного опьянения, психоэмоционального и физического напряжения, состояние физической усталости». При этом результаты первых двух экспертиз Ивлев не учел.

Следствие по уголовному делу возобновили 28 сентября. Об этом СК РФ 3 октября уведомил «Комитет против пыток». Постановление следователя Ивлева отменено прокуратурой.

«Мы уже заказали рецензию у независимых специалистов по поводу третьей экспертизы, на основании которой следователь Ивлев вынес постановление о прекращении уголовного дела. Также мы будем настаивать на проведении дополнительной экспертизы и иных следственных действий», — прокомментировал юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников, представляющий интересы сестры погибшего Залины Гелиевой.