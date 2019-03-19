В Анапе в 12-й раз прекратили уголовное дело о пытках в полиции

В Анапе в начале марта прекратили уголовное дело о пытках четырех задержанных в местном отделе полиции

В постановлении о прекращении дела (есть в распоряжении Юга.ру) сказано, что расследование прекратили «за отсутствием события преступления». В документе отмечается, что следствие критически относится к показаниям потерпевших, защитников, свидетелей из числа родственников потерпевших «так как они являются заинтересованными и их показания могут быть не объективными».

Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны в декабре 2015 года пережили пытки в отделе полиции — по данным правозащитников, от них пытались добиться явки с повинной. Уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года с 12-й попытки после 11 отказных постановлений.

Интересы четырех пострадавших представляют юристы «Комитета против пыток». Они не согласны с решением Следственного комитета о прекращении уголовного дела и будут его обжаловать. В пресс-службе Комитета сообщили, что законность постановления проверяется в прокуратуре.