В Анапе в 12-й раз прекратили уголовное дело о пытках в полиции
В Анапе в начале марта прекратили уголовное дело о пытках четырех задержанных в местном отделе полиции
В постановлении о прекращении дела (есть в распоряжении Юга.ру) сказано, что расследование прекратили «за отсутствием события преступления». В документе отмечается, что следствие критически относится к показаниям потерпевших, защитников, свидетелей из числа родственников потерпевших «так как они являются заинтересованными и их показания могут быть не объективными».
Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны в декабре 2015 года пережили пытки в отделе полиции — по данным правозащитников, от них пытались добиться явки с повинной. Уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года с 12-й попытки после 11 отказных постановлений.
Интересы четырех пострадавших представляют юристы «Комитета против пыток». Они не согласны с решением Следственного комитета о прекращении уголовного дела и будут его обжаловать. В пресс-службе Комитета сообщили, что законность постановления проверяется в прокуратуре.
«По мнению следствия, собранные в ходе расследования доказательства не подтверждают версию потерпевших о применении к ним физического насилия и электрического тока со стороны сотрудников уголовного розыска анапской полиции в декабре 2015 года. Однако мы считаем, что следователь Стаин не сделал все возможное для сбора доказательств, подтверждающих версию потерпевших, необъективно оценил выводы некоторых судебных экспертиз, а также не устранил противоречия, имеющиеся в деле. После ознакомления с материалами уголовного дела мы, конечно, будем обжаловать это решение следователя», — сказал юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников.
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В пресс-службе «Комитета против пыток» отметили, что к ним с жалобами на пытки в этом же отделе полиции в Анапе обратились уже восемь человек.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре представили фильм о пытках в полиции Анапы — «Крайний юг». Его снял сотрудник организации Евгений Чиликов.
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