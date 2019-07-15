Прекращение дела о пытках четырех жителей Анапы признали незаконным и отменили
Следственный комитет России в июле признал незаконным и отменил постановление следователя, прекратившего уголовное дело о пытках четырех жителей Анапы
Уведомление об этом получили юристы «Комитета против пыток» от Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Жители Анапы Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны обратились к правозащитникам после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что сотрудники МВД задержали их и пытали в отделении, в том числе током. Полицейские требовали признаться в ограблении одного из поставщиков. В итоге мужчины написали явки с повинной.
Уголовное дело о пытках возбудили с 12-го раза лишь в ноябре 2017 года — после 11 отказных постановлений. Однако в марте 2019 года дело закрыли «за отсутствием события преступления».
Читайте также:
«Краевая прокуратура и региональный следственный комитет не увидели незаконности при прекращении уголовного дела, поэтому пришлось обратиться с жалобой в центральный аппарат Следственного комитета России», — объяснил юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников.
Он рассказал, что к жалобе приложили около 60 копий документов. Они подтверждали состоятельность сведений, на которые опирался следователь, прекращая дело.
«Например, следователь ссылается на то, что свидетели меняют показания, отказываясь от ранее предоставленной ими информации. Мы не исключаем, что имело место давление на них со стороны сотрудников полиции, поэтому будем добиваться от следователя, чтобы он разобрался в причинах изменения показаний свидетелей», — пояснил Веретенников.
Он добавил, что юристы хотят выяснить у руководства следственного управления, почему на местном уровне не выявили незаконность решения о прекращении уголовного дела, сообщили 15 июля в пресс-службе «Комитета против пыток».
Как сообщали Юга.ру, в июне Карену Енгояну, Артему Пономарчуку, Эрику Енгояну и Араму Арустамяну заменили домашний арест на подписку о не выезде и надлежащем поведении. Под домашним арестом Пономарчук, Арустамян и Карен Енгоян провели 1 тыс. 274 дня. Эрик Енгоян провел 1 год и 10 месяцев в СИЗО и 18 месяцев под домашним арестом.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.