Прекращение дела о пытках четырех жителей Анапы признали незаконным и отменили

Следственный комитет России в июле признал незаконным и отменил постановление следователя, прекратившего уголовное дело о пытках четырех жителей Анапы

Уведомление об этом получили юристы «Комитета против пыток» от Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Жители Анапы Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны обратились к правозащитникам после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что сотрудники МВД задержали их и пытали в отделении, в том числе током. Полицейские требовали признаться в ограблении одного из поставщиков. В итоге мужчины написали явки с повинной. Уголовное дело о пытках возбудили с 12-го раза лишь в ноябре 2017 года — после 11 отказных постановлений. Однако в марте 2019 года дело закрыли «за отсутствием события преступления».

«Краевая прокуратура и региональный следственный комитет не увидели незаконности при прекращении уголовного дела, поэтому пришлось обратиться с жалобой в центральный аппарат Следственного комитета России», — объяснил юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников. Он рассказал, что к жалобе приложили около 60 копий документов. Они подтверждали состоятельность сведений, на которые опирался следователь, прекращая дело. «Например, следователь ссылается на то, что свидетели меняют показания, отказываясь от ранее предоставленной ими информации. Мы не исключаем, что имело место давление на них со стороны сотрудников полиции, поэтому будем добиваться от следователя, чтобы он разобрался в причинах изменения показаний свидетелей», — пояснил Веретенников. Он добавил, что юристы хотят выяснить у руководства следственного управления, почему на местном уровне не выявили незаконность решения о прекращении уголовного дела, сообщили 15 июля в пресс-службе «Комитета против пыток».