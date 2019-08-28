В Анапе двух бывших полицейских арестовали по делу о принуждении 17-летней волейболистки к сексу — источники

Краснодарский край

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Источники СМИ сообщили, что горсуд Анапы 28 августа арестовал двух полицейских, уволенных после скандала с 17-летней спортсменкой. Официальной информации об этом нет

Об аресте сообщили «Интерфакс»ТАССРИА «Новости» и другие издания со ссылками на источники в правоохранительных органах и на адвоката одного из фигурантов дела Юрия Гапеева. Экс-полицейские арестованы на два месяца.

Официально эта информация не подтверждена, на сайте суда этого дела нет в списке рассматриваемых в этот день.

27 августа ряд СМИ сообщил о том, что в СИЗО по этому делу поместили троих полицейских. Они ссылались на цитату замначальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко, которая была опубликована в новости на сайте мэрии курорта, но позже этот фрагмент был удален. Порталу Юга.ру не подтвердили информацию о третьем задержанном в пресс-службах краевых СКР, МВД и мэрии Анапы. Однако изначально на сайте МВД по региону говорилось о том, что преступление совершили трое полицейских, позже информация о количестве сотрудников была удалена.

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Как писали Юга.ру, о возбуждении против полицейских уголовного дела по статье о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней стало известно 26 августа. Их заподозрили в том, что они принудили к половому сношению 17-летнюю девушку, которая оказалась приехавшей на соревнования волейболисткой из Московской области. Она согласилась, а позже рассказала о произошедшем тренеру, который обратился в правоохранительные органы.

Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицают. Их адвокат сообщил, что обжаловать арест нет смысла, так как им «лучше побыть в местах ограничения жизнедеятельности, дабы в отношении них не были предприняты какие-либо меры провокационного характера».

Анапа Дети Полиция

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