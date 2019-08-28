«Мы отрицаем факт, что имели место сексуальные отношения». Адвокат полицейских из Анапы заявил, что у них не было секса с 17-летней волейболисткой

Что произошло? Ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили 17-летнюю девушку и молодого человека, которые занимались сексом. За непривлечение девушки к административной ответственности полицейские принудили ее к половому сношению. По версии следствия, она согласилась, однако сексом занялась только с двумя полицейскими.

Кто эта девушка? Пострадавшая — 17-летняя волейболистка, которая приехала из Московской области на соревнования по пляжному волейболу. После того как сотрудники МВД над ней надругались, они отвезли ее на спортивную базу «Волейград». Там девушку поймал тренер и отчитал ее за позднее возвращение, после чего она все рассказала ему. Тренер вызвал полицию и сообщил о случившемся.

Что было дальше с полицейскими? Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней). В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что полицейских уволили, решается вопрос об увольнении их руководителей. От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник ОМВД по Анапе.

Какая версия событий у полицейских? Адвокат одного из сотрудников МВД Юрий Гапеев дал интервью изданию «Московский комсомолец» в котором рассказал, что полицейские отрицают секс с несовершеннолетней. По словам юриста, во время патрулирования они заметили в безлюдном темном месте пару, вступившую в половые отношения. Сотрудники включили видеозапись и подошли к молодым людям поинтересоваться, что происходит. По словам полицейских, видеозапись им нужна была для того, что зафиксировать насилие, если бы оно случилось. Когда сотрудники подошли к молодым людям, те испугались и начали убегать. Девушка упала и уронила телефон, после чего начала оправдываться и говорить, что она чемпионка мира по волейболу.

«Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест. Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили», — сказал адвокат.

После этого полицейские продолжили патрулирование, а девушка ушла с молодым человеком. Позже их зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из кафе: пара танцевала и смеялась. По словам юриста, он не понимает, зачем девушка написала заявление. При этом сама она утверждает, что дала согласие на секс, но под угрозами полицейских.

Также юрист рассказал, что сотрудники МВД не знали о возрасте девушки. Якобы в темноте им показалось, что ей 25-26 лет из-за ее высокого роста. О настоящем возрасте они узнали только утром, когда их вызвали в следственный комитет.

«Мы отрицаем факт, что имели место сексуальные отношения. Сейчас заявили ряд ходатайств, в том числе просим провести экспертизы, чтобы установить биологический возраст потерпевшей — дело в том, что у человека есть паспортный возраст и биологический», — добавил юрист.

Кроме того, у защитника есть вопросы к тренеру девушки: в Краснодарском крае действует закон, по которому несовершеннолетние не могут находиться в общественных местах после 22:00, однако спортсменка была на пляже около 2:00. Также юрист предполагает, что спутником девушки был знаменитый волейболист из сборной России, поэтому его имя до сих пор не раскрыли.