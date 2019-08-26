На двух сотрудников полиции Анапы завели уголовное дело за то, что они принудили к действиям сексуального характера несовершеннолетнюю

«За непривлечение девушки к административной ответственности полицейские понудили ее к половому сношению. В результате девушка согласилась», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел ночью 26 августа на одном из пляжей села Витязево. Двое сотрудников ППС ОМВД по Анапе обнаружили там 17-летнюю девушку и молодого человека.

Уголовное дело в отношении полицейских завели по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что обоих полицейских уволили, решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей. От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник ОМВД по Анапе.

По информации ТАСС, пострадавшая — волейболистка, которая приехала из Московской области на соревнования по пляжному волейболу. Телеграм-канал Baza пишет, что полицейские угрожали ей отделом по делам несовершеннолетних за то, что они с парнем вели себя аморально. После того, как сотрудники над ней надругались, они отвезли ее на спортивную базу. Там ее поймал и отчитал за позднее возвращение тренер, после чего девушка ему во всем призналась. Он вызвал полицию и сообщил о случившемся.