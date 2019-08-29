ОНК не нашла следы избиений у чеченцев, задержанных после перестрелки в Краснодаре

Общественная наблюдательная комиссия Кубани проверила сообщение об избиении задержанных после перестрелки чеченцев и не нашла нарушения

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев 28 августа заявил , что к нему поступила информация о применении насилия над задержанными. По словам родственников участников конфликта, арестовали только уроженцев Чечни, а другие участники инцидента остаются на свободе. Также они утверждают, что на задержанных оказывается давление, в отношении них применяются недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания.

Ночью 21 августа в Краснодаре возле Вишняковского рынка произошла перестрелка. От пулевых ранений в больнице скончался 27-летний уроженец Дагестана, еще два человека пострадали. По уточненным данным, в конфликте участвовали около 30 человек — приезжие из республик Северного Кавказа. По делу задержали несколько человек, в их числе оказались уроженцы Чечни. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.

Нухажиев направил обращение к краснодарскому коллеге и в краевую Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) с просьбой проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных и взять на контроль ход дела.

Портал Юга.ру связался с представителем ОНК Краснодарского края Анзауром Ахиджаком. Он рассказал, что 28 августа ему позвонили из Чечни и попросили проверить состояние задержанных. Днем 29 августа он вместе с другими членами ОНК приехал в краснодарское СИЗО, где встретился с тремя подозреваемыми в участии в перестрелке — одним уроженцем Ингушетии и двумя уроженцами Чечени. Встреча сопровождалась видеофиксацией.

По словам Ахиджака, у задержанных нет никаких жалоб и претензий на условия содержания под стражей. Также у них не нашли никаких следов побоев. Еще двоих арестованных привезут в Краснодар из Адлера 4 сентября, тогда представители ОНК проверят и их состояние.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак рассказал порталу Юга.ру, что уже в курсе ситуации и поручил провести проверку, окончательные результаты которой появятся на следующей неделе.