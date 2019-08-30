Арестованный по делу о перестрелке в Краснодаре передумал и заявил о пытках в полиции

Один из подозреваемых в перестрелке на улице Вишняковой в Краснодаре 30 августа заявил, что его пытали, когда везли в следственный отдел

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев 28 августа заявил , что к нему обратились родственники арестованных, которых подозревают в перестрелке, произошедшей 21 августа на улице Ставропольской возле Вишняковского рынка. Они рассказали, что по делу о происшествии арестовали только уроженцев Чечни, а другие участники инцидента остаются на свободе. Также они утверждали, что на задержанных оказывают давление и выбивают показания.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Краснодарского края Анзаур Ахиджак рассказал , что 28 августа ему позвонили из Чечни и попросили проверить состояние задержанных. На следующий день он вместе с членами ОНК приехал в краснодарское СИЗО. Там они встретились с тремя подозреваемыми в участии в перестрелке — одним уроженцем Ингушетии и двумя уроженцами Чечни. По словам Ахиджака, у задержанных не было жалоб и претензий на условия содержания под стражей. Также у них не нашли никаких следов побоев. Еще двоих арестованных должны привезти в Краснодар из Адлера 4 сентября. Представители ОНК проверят их состояние.

О насилии над арестованными уполномоченный по правам человека в Чечне также уведомил своего коллегу из Краснодарского края Сергея Мышака. 29 августа он рассказал, что поручил провести проверку. Ее результаты будут известны на следующей неделе.

На следующий день Мышак сообщил порталу Юга.ру, что 30 августа виделся в СИЗО с тремя арестованными.

«Беседы были индивидуальные. Один из подозреваемых заявил жалобу о применении недозволенных методов задержания. Мною будет подготовлено обращение к прокурору с просьбой проверить эти данные и принять правовое решение», — сказал омбудсмен.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в крае уточнили, что к мужчине применили силу во время доставки в следственный отдел. Он заявил об избиениях и пытках электрическим током.

По словам Мышака, у остальных двоих арестованных не было никаких жалоб.