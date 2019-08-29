Родственники чеченцев, задержанных после перестрелки в Краснодаре, заявили о выбивании у них показаний
Чеченский омбудсмен просит краснодарского коллегу и другие органы проверить информацию о насилии над задержанными после перестрелки в Краснодаре чеченцами
Перестрелка у Вишняковского рынка в Краснодаре произошла ночью 21 августа. От пулевых ранений в больнице скончался 27‑летний уроженец Дагестана, еще два человека пострадали. По уточненным данным, в конфликте участвовали около 30 человек — приезжие из республик Северного Кавказа. По делу были задержаны несколько человек, источники СМИ сообщили, что в их числе оказались уроженцы Чечни. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что к нему поступила информация о применении насилия над задержанными.
«Родственники задержанных утверждают, что арестованы только уроженцы Чечни, когда другие участники инцидента остаются на свободе. На задержанных оказывается давление, в отношении них применяются недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания», — говорится сообщении пресс-службе омбудсмена.
Читайте также:
Кроме того, по его данным, в соцсетях распространяется информация о том, что среди потерпевших в конфликте есть и уроженцы Чечни. В частности, один из них получил ножевые ранения в спину, после чего и был произведен выстрел в нападавшего. Однако родственники задержанных утверждают, что следствие пока не берет этот факт во внимание.
Нухажиев направил обращение к краснодарскому коллеге и в краевую Общественную наблюдательную комиссию с просьбой проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных и взять на контроль ход дела. Также он намерен обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ и прокурору Кубани с просьбой проверить эту информацию и принять меры.
Омбудсмен добавил, что при необходимости в Краснодар направят делегацию сотрудников аппарата уполномоченного и членов республиканской ОНК.
Читайте также
Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.