Родственники чеченцев, задержанных после перестрелки в Краснодаре, заявили о выбивании у них показаний

Чеченский омбудсмен просит краснодарского коллегу и другие органы проверить информацию о насилии над задержанными после перестрелки в Краснодаре чеченцами

Перестрелка у Вишняковского рынка в Краснодаре произошла ночью 21 августа. От пулевых ранений в больнице скончался 27‑летний уроженец Дагестана, еще два человека пострадали. По уточненным данным, в конфликте участвовали около 30 человек — приезжие из республик Северного Кавказа. По делу были задержаны несколько человек, источники СМИ сообщили, что в их числе оказались уроженцы Чечни. Власти назвали произошедшее бытовым конфликтом.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что к нему поступила информация о применении насилия над задержанными. «Родственники задержанных утверждают, что арестованы только уроженцы Чечни, когда другие участники инцидента остаются на свободе. На задержанных оказывается давление, в отношении них применяются недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания», — говорится сообщении пресс-службе омбудсмена.