Подросток сломал ногу, катаясь на надувной «плюшке» в море в Сочи
В Сочи в августе 15-летний отдыхающий сломал ногу, катаясь на надувном аттракционе в море
Подросток получил травму, когда катался на надувной «плюшке» в районе пляжа поселка Горный Воздух. Его доставили в детскую городскую больницу. Медсестра сообщила сотрудникам МВД, что у пострадавшего закрытый перелом левой голени.
Полицейские проводят проверку в связи с происшествием. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили 14 августа в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
В этот летний сезон на курортах Краснодарского края не раз происходили трагедии на воде. Как сообщали Юга.ру, в июле власти Сочи пообещали сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми после ЧП у поселка Джубга, где перевернулся прогулочный катер «Атолл» и погибли две женщины.
Также известны еще несколько несчастных случаев, произошедших с туристами в Черном море. В Адлерском районе Сочи двое мужчин погибли, когда катались на гидроцикле. В районе станицы Голубицкой женщина получила переломы из-за вылетевшего на пляж гидроцикла. В Алуште катер наехал на купавшегося в море 48-летнего мужчину, в результате ему отрезало ногу. В Ялте 48-летняя местная жительница пострадала от гидроцикла, катаясь в море на SUP-серфе.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.