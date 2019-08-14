Подросток сломал ногу, катаясь на надувной «плюшке» в море в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи в августе 15-летний отдыхающий сломал ногу, катаясь на надувном аттракционе в море

Подросток получил травму, когда катался на надувной «плюшке» в районе пляжа поселка Горный Воздух. Его доставили в детскую городскую больницу. Медсестра сообщила сотрудникам МВД, что у пострадавшего закрытый перелом левой голени.

Полицейские проводят проверку в связи с происшествием. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили 14 августа в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

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В этот летний сезон на курортах Краснодарского края не раз происходили трагедии на воде. Как сообщали Юга.ру, в июле власти Сочи пообещали сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми после ЧП у поселка Джубга, где перевернулся прогулочный катер «Атолл» и погибли две женщины.

Также известны еще несколько несчастных случаев, произошедших с туристами в Черном море. В Адлерском районе Сочи двое мужчин погибли, когда катались на гидроцикле. В районе станицы Голубицкой женщина получила переломы из-за вылетевшего на пляж гидроцикла. В Алуште катер наехал на купавшегося в море 48-летнего мужчину, в результате ему отрезало ногу. В Ялте 48-летняя местная жительница пострадала от гидроцикла, катаясь в море на SUP-серфе.

Курорты и туризм Несчастные случаи Происшествия Сочи

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