Подросток сломал ногу, катаясь на надувной «плюшке» в море в Сочи

В Сочи в августе 15-летний отдыхающий сломал ногу, катаясь на надувном аттракционе в море

Подросток получил травму, когда катался на надувной «плюшке» в районе пляжа поселка Горный Воздух. Его доставили в детскую городскую больницу. Медсестра сообщила сотрудникам МВД, что у пострадавшего закрытый перелом левой голени.

Полицейские проводят проверку в связи с происшествием. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили 14 августа в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.