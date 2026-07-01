Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен

1 июля ТАСС со ссылкой на аналитический сервис «Контур.Фокус» сообщило, в каких городах России по состоянию на июнь 2026 года работает больше всего кофеен.

Всего в стране насчитывается 20 768 кофеен. Первое место заняла Москва — там расположено 4138 заведений, или 20,14% от их общего числа. На втором месте — Санкт-Петербург с 2165 кофейнями.

Третью строчку занял Краснодар — в городе работает 627 заведений для любителей кофе. Также в топ-5 вошли Новосибирск (523 точки) и Екатеринбург (517 точек).