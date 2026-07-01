Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен
Краснодар занял третье место в списке российских городов с самым большим количеством кофеен
1 июля ТАСС со ссылкой на аналитический сервис «Контур.Фокус» сообщило, в каких городах России по состоянию на июнь 2026 года работает больше всего кофеен.
Всего в стране насчитывается 20 768 кофеен. Первое место заняла Москва — там расположено 4138 заведений, или 20,14% от их общего числа. На втором месте — Санкт-Петербург с 2165 кофейнями.
Третью строчку занял Краснодар — в городе работает 627 заведений для любителей кофе. Также в топ-5 вошли Новосибирск (523 точки) и Екатеринбург (517 точек).
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В десятку лидеров также попали Сочи (373), Пермь (371), Ростов-на-Дону (326), Челябинск (276) и Казань (273).
Среди городов-миллионников меньше всего кофеен оказалось в Волгограде — всего 156 заведений.
Напомним, что в 2024 году в Краснодаре на 10 тыс. горожан приходилось 7,67 кофеен. Краевой центр почти в два раза опередил Ростов-на-Дону (3,75), Москву (3,56) и Санкт-Петербург (3,36).
Как писали Юга.ру, два ресторана из Краснодара вошли в шорт-лист лучших в России в 2026 году.