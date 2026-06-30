Смог от горящего НПЗ в Славянске-на-Кубани достиг Краснодара. Куда движется облако?

В Юбилейном микрорайоне Краснодара заметили смог от пожара на Славянском НПЗ, который не могут потушить уже третьи сутки

Утром 30 июня жители Юбилейного микрорайона Краснодара поделились в соцсетях кадрами серо-коричневой дымки в небе. Горожане предположили, что смог пришел со стороны Славянска-на-Кубани, где третьи сутки тушат нефтеперерабатывающий завод. Официальных комментариев от властей по поводу ситуации в городе пока не поступало. Роспотребнадзор также не публиковал данные о загрязнении воздуха в Славянском районе или Краснодаре.

Еще два дня назад, 28 июня, эколог Георгий Каваносян со ссылкой на данные Meteowebru, прогнозировал, что смог из Славянска-на-Кубани дойдет до Краснодара. По словам эксперта, затем облако направится в сторону Майкопа. Там смог изменит направление и его потянет через Адыгею к черноморскому побережью. В итоге дым пройдет полосой мимо Сочи и рассеется над акваторией моря.



Напомним, что в ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани атаковали БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома, линию электропередачи и газовую трубу. Один человек погиб. Произошел пожар на НПЗ.

В тот же день площадь возгорания увеличилась до 20 тыс. квадратных метров. Количество пострадавших возросло до шести. Вечером 29 июня оперштаб отчитался, что площадь пожара на Славянском НПЗ уменьшилась в четыре раза. В ликвидации задействованы 219 спасателей и 69 единиц техники.