Под Джубгой перевернулся катамаран. 18 человек спасли, двух найти пока не могут — СМИ

Прогулочное судно с 20 людьми на борту опрокинулось днем 5 июля в Туапсинском районе Краснодарского края

Инцидент произошел в акватории Черного моря, в 100 метрах от берега поселка Джубга.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, 18 человек уже доставлены на берег, в том числе четверо детей; одна женщина в тяжелом состоянии. Судьба двух человек пока неизвестна.

По информации «Интерфакса», катамаран принадлежит частному лицу.

Как писали Юга.ру, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.