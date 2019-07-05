Под Джубгой перевернулся катамаран. 18 человек спасли, двух найти пока не могут — СМИ
Прогулочное судно с 20 людьми на борту опрокинулось днем 5 июля в Туапсинском районе Краснодарского края
Инцидент произошел в акватории Черного моря, в 100 метрах от берега поселка Джубга.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, 18 человек уже доставлены на берег, в том числе четверо детей; одна женщина в тяжелом состоянии. Судьба двух человек пока неизвестна.
По информации «Интерфакса», катамаран принадлежит частному лицу.
Как писали Юга.ру, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.
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