ИИ-экскурсия по Краснодару. 5 неочевидных достопримечательностей, которые можно обойти за один день

Куда пойти в Краснодаре, если Красная и парк Галицкого изучены до последней плитки? Мы решили обратиться к специалисту, который по городу не гуляет, но зато прочитал о нем весь интернет, — к нейросети. Скормили ей простой промпт и приготовились проверять, насколько алгоритмические советы дружат с твердой почвой кубанской столицы. ИИ выдал пять локаций, а редактор Юга.ру Марина Солошко отправилась их проверять.

Промпт, который мы использовали «Привет! Посоветуй неочевидные места для прогулки по Краснодару. Составь подробный маршрут на один день, чтобы посмотреть красивое и вкусно поесть. Избегай заезженных и популярных достопримечательностей. Локации должны подходить человеку от 18 лет любого пола».

1. Дмитриевский сквер Адрес: Карасунская набережная. Что обещала нейросеть. Тихий зеленый уголок вдоль берега Верхнего Покровского озера (Карасуна) с лавочками, пирсами, тренажерами и утками — чомгами, лысухами и кряквами. Добраться можно на трамвае до остановки «ул. Дмитриевская дамба». На самом деле. Дмитриевский сквер годами был для меня лишь декорацией в трамвайном окне. В жаркий июньский день нашего эксперимента он оказался настоящим оазисом: аллеи укрывают густые кроны и освежает ветер с Карасуна. Обещанная нейросетью фауна в изобилии: лысухи и кряквы скользят по озеру, прячутся в густых камышах и под навесом ветвей, полощущих листву в воде. В сквере есть симпатичный памп-трек, тренажеры и лавочки. Местные катаются на велосипедах или выгуливают собак.

Дмитриевский сквер © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На противоположном берегу озера раскинулся парк стадиона «Кубань» с прорезиненными беговыми дорожками, теннисными столами и тенистой рощей.

Парк стадиона «Кубань» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Начало маршрута вышло многообещающим: вместо одной природной локации захватила две. От парка стадиона «Кубань» через подземный переход я дошла к трамвайной линии и отправилась на «четверке» до остановки «Городской сад». Неподалеку от нее — мой второй чек‑пойнт.

2. Особняк любви (Мавританский дом) Адрес: ул. Пушкина, 61.

Что обещала нейросеть. Жилой дом 1910–1912 годов, перестроенный архитектором Иваном Рымаревичем-Альтманским в мавританском стиле, по легенде, в память о силой увезенной возлюбленной — тифлисской княжне. Два купола символизируют разлученную пару. Осмотреть дом можно снаружи в любое время.

На самом деле. За невзрачным железным забором прячутся остатки мавританской роскоши, совсем не свойственной городу: два купола, мелкая синяя плитка, круглый водоем в цветах. Некогда восточную сказку погребли десятилетия запустения, и теперь ее обрамляют пластиковые окна, спутниковые тарелки, внешний блок кондиционера и пучки проводов. Такое зрелище — результат бесконечных споров жильцов и властей о том, кто заплатит за реставрацию дома. В советские годы особняк нарезали на 15 коммуналок, а статус памятника архитектуры присвоили сильно позже. Я бывала здесь с десяток раз, но никогда не встречала дружелюбного жильца, готового пустить во двор. Так что стоит учесть, что любоваться памятником можно только стоя на носочках у забора.

Мавританский дом © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Добраться от Мавританского дома к первой гастрономической точке моего маршрута на Кирова, 35 можно на троллейбусе №12: от остановки «Кубанский медуниверситет» до остановки «Улица Ленина». Затем останется пройти пешком один квартал по Ленина и повернуть на Кирова. 3. Кофейня «Дом купца» Адрес: ул. Кирова, 35. Что предложила нейросеть. Кофе, чай, десерты и закуски в интерьере жилого дома 1906–1910 годов. Сохранились лепнина, изразцовая печь и старинное фортепиано. Средний чек — около 500 рублей. На самом деле. Одну часть бывшего купеческого дома занимает кофейня, другую — цветочный магазин. Внутри кофейни высокие потолки и лепнина, можно сыграть в шахматы или полистать книгу — атмосфера соответствует авансам нейросети.

Режим работы кофейни оказался непостоянным: я полчаса медитировала на закрытую дверь, хотя никаких объявлений о перерывах не висело. Ожидание позволило как следует рассмотреть фасад: особенно хороши старинные двери с изящными форточками, хотя они и отчаянно просят реставрации. Место интересное, но перед посещением стоит позвонить в кофейню и узнать время работы.

Дом на Кирова, 35 © Фото Марины Солошко, Юга.ру

До моего следующего пункта назначения, здания бывшей кирхи, оставалось пройти пешком около четырех кварталов. По пути, на Октябрьской, мне встретилась еще одна незапланированная локация — сквер Дружбы народов, больше известный как сквер со слоном. Прекрасный повод на пять минут отступить от плана и отдохнуть на скамейке у фонтана. В 1957 году тут появилась скульптура «Индийский мальчик на слоне» — как символ послевоенной дружбы СССР и Индии. В 2015-м ее воссоздали и перенесли на другое место.

Сквер Дружбы народов © Фото Марины Солошко, Юга.ру

4. Союз художников России (бывшая кирха) Адрес: ул. Октябрьская, 51. Что обещала нейросеть. Бывшая лютеранская кирха 1894 года постройки, где теперь работает галерея «Арт Союз» с регулярными выставками. Открыта с понедельника по субботу с 12:00 до 18:00. На самом деле. Больше 130 лет назад прихожане возвели в самом центре города кирху (евангелистско-лютеранскую церковь). Сегодня ее своды слышат не молитвы, а разговоры об искусстве. Здесь находится краевой Союз художников и галерея «Арт союз». Во дворе открылся небольшой бар с уличными столиками, а за углами прячутся занятные скульптуры и камерное арт-пространство «Logovo Феникса». В понедельник в здании работал только один зал. Кажется, планировать визит сюда лучше под конкретную выставку, чтобы уловить смыслы. Кстати, в экспозиции немало картин с краснодарскими сюжетами, на одном из них — моя предыдущая локация, старинный купеческий дом на Кирова, 35.

Краснодарский Союз художников © Фото Марины Солошко, Юга.ру

До конечной точки моего маршрута пришлось добираться с пересадкой. Сначала на троллейбусе №10 до Горького, а затем на трамвае №3 до Армавирской. После осталось прогуляться пешком по улице Чернышевского до пересечения с Ипподромной. Аромат свежей выпечки у финального поворота подтвердил, что я у цели.

5. Кафе «Женгялов хац» Адрес: Ипподромный проезд, 2/1. Что обещала нейросеть. Монокафе, где подают лепешку с зеленью (традиционное блюдо Нагорного Карабаха), а еще домашний тан, компоты, соленья и ореховую гату. Средний чек — 180 рублей за лепешку. На самом деле. Закусочная крошечная: внутри помещаются открытая кухня, два столика и стеллажи с трехлитровыми банками компота и овощными закрутками, совсем как в домашней кладовой. Заведение работает больше десяти лет, но широкая публика «распробовала» его после упоминаний в блогах и выпуска ТВ-шоу «100 мест, где поесть» с Бельковичем, посвященного Краснодару.

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Лепешку приносят горячей, внутри — сочная зелень и черный перец. К блюду идеально подходит тан — он смягчает пряность начинки, как это сделала бы холодная сметана, о которой думаешь с первого укуса. Одну порцию я взяла с собой, и, когда лепешка остыла и стала мягкой, ее вкус раскрылся даже интереснее. Со средним чеком ИИ немного прогадал: одна лепешка стоит 200 рублей.

Кафе «Женгялов хац» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кафе «Женгялов хац» © Фото Марины Солошко, Юга.ру