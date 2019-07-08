В Сочи участят проверки проверки маломерных судов после опрокидывания катера в Джубге

Краснодарский край

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После ЧП с пассажирским катером в Джубге власти Сочи решили сделать проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми

«Проверки проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе было решено устроить внеплановый объезд», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Первое нарушение комиссия зафиксировала на пляже в Дагомысе. У водителя гидроцикла был только судовой билет, но отсутствовали права на управление. Если нарушения зафиксируют повторно, водный транспорт могут арестовать. 

Как сообщали Юга.ру, 5 июля в море у поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». Выяснилось, что на борту находилось 55 человек при вместимости в 12.

В результате происшествия погибли 42-летняя и 34-летняя женщины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 56-летнего мужчину, управлявшего катером, задержали.

Курорты и туризм Сочи
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