Море у берегов Сочи прогрелось до 27 °C. Какая температура воды на других курортах?
Из-за жары на курортах Краснодарского края поднялась температура морской воды. Комфортнее всего купаться в Сочи и на Азовском побережье
1 июля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что в Сочи морская вода прогрелась до 27 °C на фоне знойной погоды, установившейся на Кубани.
Жара из Европы:
Также 1 июля Краснодарский ЦГМС обновил данные по другим курортам региона. На Азовском море зафиксировали самые высокие показатели температуры воды: в Приморско-Ахтарске и станице Должанской она прогрелась до 27 °C, а в Ейске — до 26 °C.
На Черном море, помимо Сочи, теплее всего в Тамани — 26 °C. В Новороссийске температура воды составляет 25 °C, в Туапсе и Геленджике чуть прохладнее — 24 °C.
Самое бодрящее море сейчас в Анапе — всего 23 °C.
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