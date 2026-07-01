Море у берегов Сочи прогрелось до 27 °C. Какая температура воды на других курортах?

Из-за жары на курортах Краснодарского края поднялась температура морской воды. Комфортнее всего купаться в Сочи и на Азовском побережье

1 июля ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что в Сочи морская вода прогрелась до 27 °C на фоне знойной погоды, установившейся на Кубани.

Также 1 июля Краснодарский ЦГМС обновил данные по другим курортам региона. На Азовском море зафиксировали самые высокие показатели температуры воды: в Приморско-Ахтарске и станице Должанской она прогрелась до 27 °C, а в Ейске — до 26 °C.

На Черном море, помимо Сочи, теплее всего в Тамани — 26 °C. В Новороссийске температура воды составляет 25 °C, в Туапсе и Геленджике чуть прохладнее — 24 °C.

Самое бодрящее море сейчас в Анапе — всего 23 °C.