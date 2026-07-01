Вечером 2 июля Землю накроет сильнейшая магнитная буря

1 июля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 2 июля Землю ожидает мощное геомагнитное возмущение, вызванное вспышкой на Солнце. Специалисты предупредили, что планета окажется в зоне воздействия выброса плазмы, который достигнет атмосферы в интервале с 21:00 до полуночи.

Как уточняют ученые, вспышку зафиксировали 30 июня в 23:50. Она получила высший балл Х1.1 и произошла в активной области 4475. Ее энергия оказалась настолько значительной, что поток заряженных частиц достигнет магнитного поля Земли и спровоцирует бурю категории G3 — то есть сильного уровня.