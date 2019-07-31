Под Голубицкой женщина получила переломы из-за вылетевшего на пляж гидроцикла
Следователи проводят проверку после ЧП в Темрюкском районе Кубани, где гидроцикл травмировал отдыхающую
Инцидент произошел 31 июля на одном из пляжей в районе станицы Голубицкой.
«При катании на гидроцикле в акватории Азовского моря 29-летний мужчина не справился с управлением, и гидроцикл выбросило на берег в районе пляжа, в результате чего отдыхающей на пляже женщине причинены телесные повреждения в виде множественных переломов тазобедренного сустава», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ.
Сейчас на месте ЧП работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщали Юга.ру, 29 июня в Адлерском районе Сочи двое мужчин погибли, когда катались на гидроцикле. Аквабайк врезался в трос, натянутый между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке. Позже выяснилось, что прокат гидроцикла был незаконным.
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